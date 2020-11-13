30 штук трусов у женщины - это много или мало?

Прибиралась сегодня комоде, в это время пришла подружка в гости. Стоит и наблюдает, как я складываю нижнее белье по ячейкам. Смотрела, смотрела, а потом говорит:

- У тебя так трусов мало? У меня в два раза больше! И мне всё равно не хватает! Хочется всех расцветок и фасонов! С кружевами и бесшовные! Слипы и шортики! И материал чтобы разный был!

- 30 трусов это мало? Ну, не знаю, никогда не думала, что у людей по 60 штук трусов. Думала, что у меня наоборот много! Вообще-то, мне хватает! Застиранные выбрасываю и покупаю новые.

- Под все платья, брюки и шорты у меня разные трусы. Куплю новое платье, например, зеленое, и под него зеленые трусы покупаю.

Подружка ушла, а я решила пересмотреть получше свои запасы нижнего белья. И пришла к выводу, что из того, что у меня есть, я постоянно ношу только одну третью часть. То есть, штук десять у меня самые любимые и удобные, а остальные просто для количества. На всякий случай, так сказать.

Получается, что мне и 10-ти штук вполне достаточно. А у подруги их больше 50-ти и она их все носит! Значит, как-то умеет выбирать, сразу покупает удобные. Может, если бы у меня все удобные были, я бы все 30 носила. Или 60.

Так сколько всё же трусов должно быть у женщины? Много у меня их или мало? Надо будет у других подружек спросить, сколько у них. А, может, читательницы поделятся секретом, у кого сколько нижнего белья?