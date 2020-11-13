Письмо читательницы: у него есть девушка, но спит он со мной а не с ней

«Мне 19. До 18 лет у меня ни разу не было никаких отношений. Я ни разу не целовалась, не испытывала взаимных чувств, конечно, меня это расстраивало, я очень хотела любви. Когда я поступила на первый курс университета, в первый же учебный день я заметила его среди всей толпы первокурсников. Через неделю он сам подошёл и познакомился со мной. Я была очарована им. На второй день знакомства он пригласил меня погулять. Оказалось, у нас очень много общего. И у него, и у меня было чувство, что мы знаем друг друга всю жизнь. На четвертый день знакомства он впервые меня обнял и начал целовать... Я испытала невероятную эйфорию, для меня это было сравнимо со сказкой. Но когда он хотел поцеловать меня в губы, я отвернулась. Я не могла себе позволить такого. Ведь тогда я уже знала, что у него есть девушка. Мы с ним поговорили, выяснили, что он не должен был этого делать. На следующий день история повторилась. Он сказал, что сделал выбор, что расстанется с ней и будет со мной. Я не верила своему счастью. Но твердо стояла на «когда расстанешься с ней, тогда будешь со мной». Поцеловать себя я так и не давала. Но на шестой день знакомства я ему отдалась. Полностью. У нас была близость. Мне снесло крышу. Я понимала, что именно такого человека, как он, я представляла в своих мечтах. Я любила его всю жизнь, но встретила только сейчас. Однако с девушкой он не расстался. Две недели мы с ним были близки, но потом оба приняли решение общаться как друзья.

Два месяца прошли для меня в ожидании того, что он всё-таки расстанется с ней. Каждый день мы проводили с ним вместе. Каждый вечер мы разговаривали с ним часов по 5 по телефону. Через два месяца мы с ним снова были близки. В тот день я ему сказала, что не могу так больше. А он открыто сказал, что любит только свою девушку. Я в слезах сказала ему слова благодарности за всё, что он для меня сделал, и попрощалась с ним. Но на следующий день он написал мне, что я ему нужна и он не хочет соглашаться с моим решением. Я стояла на своём, как бы тяжело мне не было.