Письмо читательницы: у него есть девушка, но спит он со мной а не с ней

19-летняя Мария решила поделиться с окружающими историей ее любви. Давайте поближе ознакомимся с драмой девушки и постараемся ей помочь или хотя бы мысленно поставим себя на ее место.
«Мне 19. До 18 лет у меня ни разу не было никаких отношений. Я ни разу не целовалась, не испытывала взаимных чувств, конечно, меня это расстраивало, я очень хотела любви. Когда я поступила на первый курс университета, в первый же учебный день я заметила его среди всей толпы первокурсников. Через неделю он сам подошёл и познакомился со мной. Я была очарована им. На второй день знакомства он пригласил меня погулять. Оказалось, у нас очень много общего. И у него, и у меня было чувство, что мы знаем друг друга всю жизнь. На четвертый день знакомства он впервые меня обнял и начал целовать... Я испытала невероятную эйфорию, для меня это было сравнимо со сказкой. Но когда он хотел поцеловать меня в губы, я отвернулась. Я не могла себе позволить такого. Ведь тогда я уже знала, что у него есть девушка. Мы с ним поговорили, выяснили, что он не должен был этого делать. На следующий день история повторилась. Он сказал, что сделал выбор, что расстанется с ней и будет со мной. Я не верила своему счастью. Но твердо стояла на «когда расстанешься с ней, тогда будешь со мной». Поцеловать себя я так и не давала. Но на шестой день знакомства я ему отдалась. Полностью. У нас была близость. Мне снесло крышу. Я понимала, что именно такого человека, как он, я представляла в своих мечтах. Я любила его всю жизнь, но встретила только сейчас. Однако с девушкой он не расстался. Две недели мы с ним были близки, но потом оба приняли решение общаться как друзья.
Два месяца прошли для меня в ожидании того, что он всё-таки расстанется с ней. Каждый день мы проводили с ним вместе. Каждый вечер мы разговаривали с ним часов по 5 по телефону. Через два месяца мы с ним снова были близки. В тот день я ему сказала, что не могу так больше. А он открыто сказал, что любит только свою девушку. Я в слезах сказала ему слова благодарности за всё, что он для меня сделал, и попрощалась с ним. Но на следующий день он написал мне, что я ему нужна и он не хочет соглашаться с моим решением. Я стояла на своём, как бы тяжело мне не было.
Две недели мы с ним не общались, потом я сама подошла к нему. Он начал говорить, как сильно по мне скучал, что он многое понял, обнимал, целовал... Несколько месяцев после того он изменял своей девушке со мной. Я его люблю. До сих пор люблю. Я не знаю человека, который бы относился ко мне с таким же понимаем, как он. Всё время я чувствую, что нужна ему. В каждом его действии я вижу, что он заботиться обо мне. Но с девушкой он расставаться не собирался и не стеснялся говорить мне, что любит ее. Его девушку лично я не знаю. Она нерусская. У нее принцип «никакого секса до свадьбы». Возможно, это единственная проблема в их отношениях. Может, она очень светлый человек, но я ее ненавижу всей душой. Понимаю, что она ни в чем не виновата, но я засыпаю и просыпаюсь с одной мыслью, – чтобы они расстались. Ненавижу себя за эти негативные чувства, ненавижу ее...
Следующим моим решением было прекратить нашу с ним близость. Тут начался ад. Как только мы оставались с ним вдвоем, он меня обнимал, целовал, начинал ко мне приставать... Как же мне всё это нравилось... Но я отказывала ему в близости. Однажды, когда мы были вдвоем, позвонила его девушка и он начал с ней общаться в моем присутствии, используя такие выражения как «я тебя люблю», «счастье моё», «солнышко»... Я ушла без объяснения причины. Это было последней каплей. Я удалила его из друзей в социальной сети, я поставила его номер телефона в черный список. Он пытался что-то исправить, он позвал меня на разговор, сказал, что я ему нужна, но только как друг, а любит он свою девушку. Я не была согласна на дружбу. Полтора месяца мы не общались вообще. Виделись каждый день в универе, я переживала за него, знала, что у него проблемы с учёбой, хотела помочь и каждый раз себя останавливала. Меня разрывало от чувств к нему. Как от любви, так и от ненависти.
А потом у меня был день Рождения. Он приготовил мне шикарный подарок. Организовал мне шикарный праздник. Я не могла оставить это без внимания. Мы вновь начали общение, но я чувствую, что всё ведёт к тому же, что было. Он не расстанется с ней, он не будет со мной. Только когда останемся вдвоем, начнутся приставания. Он звонит мне каждый день, чтобы просто узнать, как у меня дела. Я не представляю моей жизни без него. Он – лучшее, что со мной когда-либо случалось. Но мне плохо с ним от того, что я его люблю, но надежды на отношения у меня практически нет. Продолжать общение – мучиться от не взаимного чувства. Прекратить общаться – сходить с ума от того, что потеряла его. Я устала от постоянных мыслей о нашем с ним общем будущем. Я не хочу больше никого искать, я не вижу рядом с собой другого человека. Я люблю его. А он меня, увы, нет... Помогите мне, пожалуйста. Я запуталась, я устала. Я не знаю, что мне делать. Продолжать общение или прекратить? Есть ли у меня шанс, что он будет со мной? Как завоевать его сердце?» - пишет Мария.
Подскажите ей, комментаторы!
Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.