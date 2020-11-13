«Если больше не любишь - зачем молчать?»: популярный телеведущий высказался о многолетних браках

Известный украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук, который в начале года развелся с Еленой Войченко, а в прошлом месяце женился на нотариусе Кристине Горняк, высказал свое мнение по поводу долгих браков.

На своей странице в Instagram 36-летний артист заявил, что если разлюбил человека, то не стоит об этом молчать. По мнению Остапчука, супруги должны поблагодарить друг друга за отношения и оставить этот брак в прошлом, пишет Ivona.

«Всё, развелись, ужасно, конец жизни и бла-бла-бла. А я наоборот считаю, что люди смело и честно признались - они уже не те и лучше поблагодарить за отношения, опыт и оставить этот брак в прошлом. Суть в том, что в разные периоды жизни мы живем и чувствуем по-разному. Я в 16, в 25 и сейчас - мне кажется, абсолютно разные люди. И это НОРМАЛЬНО закончить то, что тяжело обоим, признаться в этом и жить дальше НА ПОЛНУЮ!» - написал ведущий.

Кроме того, Владимир добавил, что если брак распался, это не значит, что бывшие супруги являются плохими родителями для своих детей.