Женщина показала легкий способ купить джинсы идеального размера без примерки

Так, по словам Эбби Трухильо (Abbey Trujillo), вещь необходимо взять двумя руками в области пояса с разных сторон и обернуть ее вокруг шеи. Если обе расположенные по бокам шлевки (петли, предназначенные для ремня), соприкасаются без пересечения, то размер идеально подходит покупателю. Если же концы слишком сильно пересекаются, то джинсы велики. В случае если они не соприкасаются — необходимо подобрать больший размер, передает Lenta.ru.

Предпринимательница также поделилась советом по удачному сочетанию зимних и летних вещей. Она порекомендовала не прятать легкие вещи в холодное время года, поскольку, по ее мнению, их можно удачно «вписать» и в зимний гардероб. В качестве примера она советует надеть на платье укороченный свитер в тон и дополнить наряд ремнем на талии. По словам женщины, образ будет выглядеть так, словно это комплект из блузки и юбки.