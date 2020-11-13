Потеря волос: причины и как это предотвратить

Потому что это могут быть проблемы со щитовидной железой, стресс, инфекции кожи головы. В любом случае есть то, что вы можете сделать самостоятельно для своих волос, чтобы сохранить их здоровье и силу.

Регулярное мытье

Не зря в английском языке существует выражение "bad hair day", дословно – "день плохой укладки". Ведь иногда можно лениться помыть голову и завязать волосы в хвост или воспользоваться сухим шампунем. Но если вы столкнулись с потерей волос, то мытье головы лучше не пропускать, эта процедура поможет сохранить кожу головы здоровой и чистой, что укрепит и сами волосы. Мойте голову по мере загрязнения, главное – использовать мягкий шампунь. Более жесткие формулы могут сушить волосы и вызывать их ломкость, что приводит к выпадению.

Бережная укладка

Избегайте тугих укладок (такие, как плетения или высокий хвост), которые могут растянуть волосы у корня и потенциально привести к чрезмерному выпадению. После мытья дайте волосам высохнуть естественным путем на воздухе, чтобы не раздражать кожу головы. Устройства для укладки волос, такие как щипцы для завивки или выпрямления волос, также могут повредить или сломать стержень волоса.

Процедуры для волос

Химическое воздействие, как завивка или окрашивание, могут повредить волосы и кожу головы. Если вам не избежать окрашивания или других процедур, стоит воспользоваться специальным уходом.

Массаж

Мы знаем, что массаж кожи головы приятен, но может ли он помочь отрастить и волосы? Может быть. Одно небольшое исследование показало, что участники видят результаты всего четырех минут массажа в день в течение 24 недель. Массаж в сочетании с правильно подобранной косметикой будет более эффективным.

Почему выпадают волосы?

Волосы проходят жизненный цикл, который включает рост, отдых и выпадение. Обычно люди теряют около 100 волосков в день. Если вы заметили более обильное выпадение или общее истончение волос, возможно, вам стоит обратиться к врачу.

Некоторое причины выпадения волос носят временный характер и могут хорошо реагировать на изменения образа жизни, смену шампуня и использование специальных средств для ухода. Выпадение волос по другим причинам может не прекращаться до тех пор, пока не будет вылечено основное заболевание.

Другие причины выпадения волос включают: