Интимный ликбез: вирусы, бактерии и «женские» болезни

Причины возникновения «женских» болезней

Специалисты говорят, что пациентки часто стесняются обращаться к врачу-гинекологу с жалобами на странные выделения, неприятный зуд и запах или проблемы при близости с партнером, а то и вовсе считают, что «достаточно усилить меры гигиены, и все само пройдет». Кроме того, многие до сих пор верят, что наличие вирусных или бактериальных инфекций говорит о плохой гигиене интимной зоны или других «промахах» самой женщины, или стесняются обсуждать то, что инфекция передалась им от полового партнера.

Разумеется, это не всегда так. Более того, чрезмерно тщательное подмывание (тем более спринцевание) может стать одной из причин развития, например, бактериального вагиноза.

Другими факторами риска инфекций являются не менее распространенные ситуации:

применение антибиотиков и антисептиков;

непролеченные хронические заболевания мочеполовых путей;

смена партнера;

постоянное использование синтетического белья или ежедневных прокладок (для кандидоза и вагиноза);

естественное возрастное (связанное с наступлением менопаузы) снижение числа лактобактерий в интимной зоне (для бактериального вагиноза).

Вирусные инфекции (в частности, герпес и ВПЧ) обычно передаются напрямую от человека к человеку — половым путем.

Чем они отличаются друг от друга?

Бактериальный вагиноз, кандидозный вульвовагинит, вирусные инфекции… У всех этих инфекций проявления могут быть похожи, поэтому зачастую сложно понять, почему от одинаковых, казалось бы, симптомов специалист назначает разное лечение. Сейчас мы попробуем объяснить все простыми словами.

Большинство инфекций в интимной области вызывают три типа возбудителей:

вирусы (герпес, ВПЧ и другие);

бактерии (например, бактериальный вагиноз);

грибы (пресловутый кандидоз, или, проще говоря, молочница).

При этом заболевание может быть вызвано не одним типом возбудителя, а сразу несколькими, это так называемые смешанные инфекции, вызванные, например, вирусно-бактериальными ассоциациями. Кроме того, на фоне инфекций, как правило, снижается местный иммунитет и нарушается состав интимной микрофлоры.

Соответственно, и лечение подобных инфекций тоже, как правило, является комплексным. Специалист может назначить специфическое средство для борьбы с конкретным возбудителем — оно как раз отличается в зависимости от типа инфекции (может быть противовирусным, антибактериальным и противогрибковым). А в дополнение к основному препарату порекомендовать средство широкого профиля, которое помогает повышать местный иммунитет и может способствовать восстановлению слизистой оболочки интимной зоны.

И, конечно, если вы недавно сменили партнера и вскоре после этого появились интимные проблемы и неприятные ощущения, не стоит заниматься самолечением. Лучше сразу обратиться к специалисту для точной диагностики, выявления возможных инфекций и назначения подходящего лечения.