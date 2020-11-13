Таня Михайлова-Саар не мечтает о большой семье: мне все нравится так, как оно есть

Сестра Тани считает, что в семье должно быть трое детей, но певица ее мнения не разделяет, пишет портал Uudised.tv3 , ссылаясь на интервью журналу Kroonika.

«Я вообще не хочу иметь больше двух детей. Возможно, когда-нибудь передумаю, но мне очень нравится нынешняя жизнь»,

- говорит Таня, добавляя, что в их семье сейчас все хорошо, но признает, что неуверенность будущего во всем мире, также на них влияет.