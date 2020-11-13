Пт, 13.11.2020

Сытно, вкусно, горячо: главные блюда грузинской кухни

Харчо. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Хинкали, харчо, хачапури — в грузинской кухне так много блюд, которые полюбились множеству людей из разных стран. Блюда этой кухни отличает большое количество специй, смесь пряного и острого, а также обилие мяса и овощей. В этой подборке мы собрали рецепты наиболее известных и любимых грузинских блюд, которые ты сможешь приготовить и у себя дома, пишет Lady.mail.ru.

Пхали из тыквы и моркови

Причина популярности этого блюда кроется в простоте приготовления и дешевизне ингредиентов. Примечательно то, что можно использовать совершенно разные начинки, а готовить по одному и тому же рецепту (принцип приготовления одинаков). Так, например, в нашем рецепте за основу предлагается взять тыкву и морковь. Добавь к этому грецкие орехи и специи — и получи вкусную закуску, которой можно украсить даже праздничный стол.

Ингредиенты

  • Морковь 300 г
  • Тыква 600 г
  • Масло оливковое 30 г
  • Чеснок (очищенный) 15 г
  • Аджика на кончике ножа
  • Соль по вкусу
  • Хмели-сунели щепотка
  • Грецкий орех (очищенный) 180 г
  • Лук 50 г
  • Кинза по вкусу
  • Розмарин по вкусу

Пошаговая инструкция

  1. Эта яркая и вкусная грузинская закуска может стать прекрасным украшением праздничного стола. Сохраняйте рецепт на своей страничке в соцсетях — он вам еще пригодится!
  2. Подготовить ингредиенты.
  3. Тыкву и морковь замариновать с чесноком и маслом. 
  4. Запечь до готовности. 
  5. Грецкий орех пропустить через мясорубку или растолочь. 
  6. Лук мелко нарезать и спассеровать на растительном масле. 
  7. Запеченные овощи тщательно размять вилкой. 
  8. Добавить толченый грецкий орех, специи, пропущенный через давилку чеснок, мелко нарезанную кинзу. 
  9. Перемешать руками до образования однородной массы и скатать из нее небольшие шарики. 
  10. Выложить шарики на тарелку, украсить зеленью и зернами граната. Приятного аппетита!

Аджапсандали

Аджапсандали — это овощное рагу по-грузински. Обязательные ингредиенты такого блюда — это баклажаны, помидоры, сладкий перец, репчатый лук, чеснок, пучок кинзы и базилик. Иногда добавляют картофель и острый перец (как, например, в нашем рецепте) — это помогает сделать аджапсандали более сытным блюдом. Понравится вегетарианцам и тем, кто просто любит овощи.

Ингредиенты

  • Баклажаны 1 кг
  • Перец болгарский (красный) 800 г
  • Помидоры 400 г
  • Лук 200 г
  • Масло растительное 200 г
  • Томатная паста 50 г
  • Чеснок 20 г
  • Чили (зеленый) 20 г
  • Картофель 1 кг
  • Петрушка 20 г
  • Кинза 15 г
  • Укроп 10 г
  • Соль 50 г

Пошаговая инструкция

  1. Подготовить ингредиенты.
  2. Репчатый лук нарезать кубиками (1*1 см).
  3. Нарезать кубиками 5*5 см баклажан. 
  4. Болгарский перец зачистить от семян и белой части, нарезать кубиками 5*5см.
  5. Картофель нарезать кубиками и отварить до готовности. 
  6. Томаты нарезать кубиками 1*1 см, мелко нарезать чеснок, зелень и перец чили. 
  7. На растительном масле обжарить лук, добавить перец чили.
  8. Добавить томатную пасту и помидоры.
  9. Обжарить на растительном масле болгарский перец.
  10. Обжаренный перец откинуть на дуршлаг.
  11. Баклажаны обжарить на растительном масле до полуготовности.
  12. Добавить к баклажанам обжаренный лук с помидорами, перемешать.
  13. Добавить картофель и зелень, перемешать. 
  14. Посолить.
  15. Прогреть все вместе 5 минут и разложить по тарелкам.
  16. Блюдо готово! Приятного аппетита!

Суп харчо

Это, пожалуй, самый известный суп грузинской кухни. Суп получается очень пряным, острым, с обилием чеснока и зелени (прежде всего, кинзы) и довольно густым. Порции такого блюда хватит, чтобы устроить полноценный прием пищи, второго уже не захочется. И рекомендуем варить бульон именно на говядине, тогда вкус получится традиционным, так как в переводе с грузинского «харчо»‎ — это «‎говяжий суп»‎.

Ингредиенты

  • Говядина 300 г
  • Рис 50 г
  • Фасоль (красная) 100 г
  • Морковь 1-2 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Чеснок 2 г
  • Грецкий орех 20 г
  • Соус ткемали 30 г
  • Хмели-сунели 5 г
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Петрушка 10 г
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу

Пошаговая инструкция

  1. Подготовить ингредиенты: говядину нарезать кусочками, красную фасоль отварить (можно взять консервированную), лук, морковь и чеснок очистить.
  2. В кастрюлю высыпать рис и 0,5 ч. л. соли. Залить водой комнатной температуры на 1 см выше уровня риса. Довести до кипения, убавить огонь и варить 12 минут.
  3. Лук и морковь нарезать, обжарить на растительном масле.
  4. Добавить в кастрюлю к овощам говядину, хмели-сунели, лавровый лист, по 0,5 ч. л. соли и перца. Готовить на сильном огне, постоянно помешивая, 5 минут.   
  5. Залить кипятком на 5 см выше уровня мяса и прикрыть крышкой. На слабом огне варить 15 минут.
  6. Очищенный грецкий орех и зубчик чеснока пропустить через пресс. В кастрюлю с говядиной переложить готовый рис, фасоль, ткемали, орехи с чесноком, петрушку. По вкусу можно добавить еще воды, соли, перца. Варить еще 4 минуты.
  7. Суп готов! Приятного аппетита!

Цыпленок табака

Этот цыпленок ничего общего с табаком не имеет. В переводе с грузинского «‎цицила тапака» — это название сковороды, на которой и готовится это популярное блюдо. Если у тебя есть цель — приготовить то, чего хватит надолго — выбирай этот рецепт. Понадобится тушка цыпленка или курицы, специи, масло и… все. А полученного результата хватит, чтобы накормить большую семью и еще останется.

Ингредиенты

  • Цыпленок (весом около 500 г) 1 шт.
  • Аджика 2 ч. л.
  • Сметана 2 ст. л.
  • Соль 
  • Масло подсолнечное 

Пошаговая инструкция

  1. Это блюдо — родом из советского детства, — к счастью, не осталось лишь частью истории. Приготовить цыпленка табака может любая хозяйка. Чтобы он успел приготовиться за полчаса, выбирайте миниатюрных цыплят. А вместо специального пресса можно использовать кастрюлю, наполненную водой.
  2. Цыпленка разрезать вдоль грудной кости.
  3. Цыпленка перевернуть, накрыть пищевой пленкой и хорошенько отбить, чтобы он стал максимально плоским (это важно для того, чтобы цыпленок равномерно прожарился и соприкасался со сковородой всей тушкой).
  4. С двух сторон цыпленка слегка посолить, смазать аджикой.
  5. Затем – сметаной. Старайтесь равномерно распределить смесь, иначе самые «концентрированные» участки могут подгореть.
  6. Выложить цыпленка на сковородку разрезом вниз и придавить кастрюлей, наполненной водой (в целях гигиены можно предварительно обмотать дно кастрюли снаружи фольгой). Уменьшить огонь до умеренного.
  7. Через 15 минут перевернуть курицу и снова придавить прессом. Готовить еще в течение 10 минут. Цыпленок должен получиться с хрустящей коричневой корочкой (во многом такому цвету мы обязаны аджике).
  8. Готовность курицы можно определить, проткнув ее ножом — если пойдет прозрачный сок, значит, цыпленок готов. Если розовый — нужно еще пожарить.

Хинкали с говядиной и бараниной

Это блюдо грузинской кухни пришлось по душе многим. На родине хинкали посыпают черным молотым перцем и едят руками. Обычно их подают к столу в качестве основного и единственного блюда, потому что получаются они очень сытными. В качестве начинки в этом рецепте используют говядину и баранину, но можно готовить и из свино-говяжьего фарша.

Ингредиенты

  • Говядина (или свинина) 200 г
  • Баранина (жирная) 300 г
  • Лук (крупный) 2 шт.
  • Мясной бульон 1 ст.
  • Мука 3 ст.
  • Вода 1 ст.
  • Яйца куриные 1 шт.
  • Соль по вкусу
  • Перец черный по вкусу

Пошаговая инструкция

  1. Хинкали — национальное блюдо грузинской кухни, широко распространенное во всем мире. На родине хинкали посыпают черным молотым перцем и едят руками. Обычно их подают к столу в качестве основного и единственного блюда. Такой пир в народе называют «хинклаоба» — «празднество хинкали».
  2. Подготовить ингредиенты.
  3. Измельчить в мясорубке мясо вместе с луком. Посолить и поперчить. Хорошо вымешивая фарш, постепенно влить бульон. Фарш должен получиться влажным и немного вязким.
  4. Приготовить тесто для хинкали. На стол (или в глубокую миску) просеять горкой муку, сделав в центре углубление, добавить соль и воду.
  5. Немного взбить в стакане яйцо, добавить в тесто, размешать сначала вилкой, затем замесить тесто руками.
  6. Накрыть шар из теста салфеткой и оставить на полчаса.
  7. По истечении получаса вновь вымесить тесто, раскатать в тонкий пласт и вырезать лепешки диаметром 10—12 сантиметров.
  8. Выложить фарш на лепешку. Собрать по кругу край, чтобы получился мешочек.
  9. Плотно слепить хвостик, поднять хинкали за хвостик и дать ему немного повисеть. Это нужно для того, чтобы лучше слиплись края. Срезать верхнюю часть хвостика острым ножом.
  10. Выложить хинкали на доску, хорошо присыпанную мукой.
  11. В широкой кастрюле довести до кипения подсоленную воду. Опускать в нее при помощи шумовки хинкали (по одному). После всплытия варить в течение 5—7 минут.
  12. Перед подачей готовые хинкали выложить на большое блюдо и посыпать черным перцем. Готово! Приятного аппетита!

Хачапури по-аджарски

А это блюдо — фаворит всех тех, кто любит сыр. Горячая выпечка с хрустящей корочкой, тягучей начинкой и яйцом, в которое так вкусно макать кусочки хачапури. Понадобится время для расстойки теста и много сыра. При желании можно смешать несколько видов, добавив к сулугуни еще и имеретинский сыр — будет вкусно.

Ингредиенты

  • Мука 500 г
  • Молоко коровье (теплое) 400 мл
  • Дрожжи (сухие) 5 г (полпачки)
  • Масло сливочное (для теста+для начинки) 1 ст.л.+кусочек
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Сахар 1 ч.л.
  • Соль 0,5 ч.л.
  • Сулугуни 500 г
  • Яйца куриные 3 шт.

Пошаговая инструкция

  1. Хачапури по-аджарски вкусно есть и интересно делать. Чего только стоит один процесс формирования лодочек! Не беда, если идеальной формы не получится: легкая асимметрия — это то, что и отличает домашнюю еду от конвейерного производства.
  2. В миску просеять муку.
  3. Добавить дрожжи, соль, сахар, масло.
  4. Влить теплое молоко.
  5. Замесить тесто.
  6. Энергично вымешивать его около 5-7 минут.
  7. Положить в миску, накрыть пленкой и оставить на полчаса
  8. Сыр смешать с маслом и одним яйцом.
  9. Разделить тесто на 4 части.
  10. Каждую раскатать в овал.
  11. Свернуть бортики так, чтобы получилась «лодочка».
  12. Каждую лодочку наполнить начинкой. Положить на нагретый в духовке противень.
  13. Выпекать около 5-7 минут при высокой температуре (около 250 градусов).
  14. Вытащить из духовки, перемешать начинку. Влить яйцо и отправить обратно в духовку на 3 минуты.
  15. Подавать горячим!
  16. Правильно есть так: отламывать края лодочки и макать в центр.
  17. Приятного аппетита!
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