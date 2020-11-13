Сытно, вкусно, горячо: главные блюда грузинской кухни

Хинкали, харчо, хачапури — в грузинской кухне так много блюд, которые полюбились множеству людей из разных стран. Блюда этой кухни отличает большое количество специй, смесь пряного и острого, а также обилие мяса и овощей. В этой подборке мы собрали рецепты наиболее известных и любимых грузинских блюд, которые ты сможешь приготовить и у себя дома, пишет Lady.mail.ru.
Пхали из тыквы и моркови
Причина популярности этого блюда кроется в простоте приготовления и дешевизне ингредиентов. Примечательно то, что можно использовать совершенно разные начинки, а готовить по одному и тому же рецепту (принцип приготовления одинаков). Так, например, в нашем рецепте за основу предлагается взять тыкву и морковь. Добавь к этому грецкие орехи и специи — и получи вкусную закуску, которой можно украсить даже праздничный стол.
Ингредиенты
- Морковь 300 г
- Тыква 600 г
- Масло оливковое 30 г
- Чеснок (очищенный) 15 г
- Аджика на кончике ножа
- Соль по вкусу
- Хмели-сунели щепотка
- Грецкий орех (очищенный) 180 г
- Лук 50 г
- Кинза по вкусу
- Розмарин по вкусу
Пошаговая инструкция
- Эта яркая и вкусная грузинская закуска может стать прекрасным украшением праздничного стола. Сохраняйте рецепт на своей страничке в соцсетях — он вам еще пригодится!
- Подготовить ингредиенты.
- Тыкву и морковь замариновать с чесноком и маслом.
- Запечь до готовности.
- Грецкий орех пропустить через мясорубку или растолочь.
- Лук мелко нарезать и спассеровать на растительном масле.
- Запеченные овощи тщательно размять вилкой.
- Добавить толченый грецкий орех, специи, пропущенный через давилку чеснок, мелко нарезанную кинзу.
- Перемешать руками до образования однородной массы и скатать из нее небольшие шарики.
- Выложить шарики на тарелку, украсить зеленью и зернами граната. Приятного аппетита!
Аджапсандали
Аджапсандали — это овощное рагу по-грузински. Обязательные ингредиенты такого блюда — это баклажаны, помидоры, сладкий перец, репчатый лук, чеснок, пучок кинзы и базилик. Иногда добавляют картофель и острый перец (как, например, в нашем рецепте) — это помогает сделать аджапсандали более сытным блюдом. Понравится вегетарианцам и тем, кто просто любит овощи.
Ингредиенты
- Баклажаны 1 кг
- Перец болгарский (красный) 800 г
- Помидоры 400 г
- Лук 200 г
- Масло растительное 200 г
- Томатная паста 50 г
- Чеснок 20 г
- Чили (зеленый) 20 г
- Картофель 1 кг
- Петрушка 20 г
- Кинза 15 г
- Укроп 10 г
- Соль 50 г
Пошаговая инструкция
- Подготовить ингредиенты.
- Репчатый лук нарезать кубиками (1*1 см).
- Нарезать кубиками 5*5 см баклажан.
- Болгарский перец зачистить от семян и белой части, нарезать кубиками 5*5см.
- Картофель нарезать кубиками и отварить до готовности.
- Томаты нарезать кубиками 1*1 см, мелко нарезать чеснок, зелень и перец чили.
- На растительном масле обжарить лук, добавить перец чили.
- Добавить томатную пасту и помидоры.
- Обжарить на растительном масле болгарский перец.
- Обжаренный перец откинуть на дуршлаг.
- Баклажаны обжарить на растительном масле до полуготовности.
- Добавить к баклажанам обжаренный лук с помидорами, перемешать.
- Добавить картофель и зелень, перемешать.
- Посолить.
- Прогреть все вместе 5 минут и разложить по тарелкам.
- Блюдо готово! Приятного аппетита!
Суп харчо
Это, пожалуй, самый известный суп грузинской кухни. Суп получается очень пряным, острым, с обилием чеснока и зелени (прежде всего, кинзы) и довольно густым. Порции такого блюда хватит, чтобы устроить полноценный прием пищи, второго уже не захочется. И рекомендуем варить бульон именно на говядине, тогда вкус получится традиционным, так как в переводе с грузинского «харчо» — это «говяжий суп».
Ингредиенты
- Говядина 300 г
- Рис 50 г
- Фасоль (красная) 100 г
- Морковь 1-2 шт.
- Лук 1 шт.
- Чеснок 2 г
- Грецкий орех 20 г
- Соус ткемали 30 г
- Хмели-сунели 5 г
- Лавровый лист 2 шт.
- Петрушка 10 г
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
Пошаговая инструкция
- Подготовить ингредиенты: говядину нарезать кусочками, красную фасоль отварить (можно взять консервированную), лук, морковь и чеснок очистить.
- В кастрюлю высыпать рис и 0,5 ч. л. соли. Залить водой комнатной температуры на 1 см выше уровня риса. Довести до кипения, убавить огонь и варить 12 минут.
- Лук и морковь нарезать, обжарить на растительном масле.
- Добавить в кастрюлю к овощам говядину, хмели-сунели, лавровый лист, по 0,5 ч. л. соли и перца. Готовить на сильном огне, постоянно помешивая, 5 минут.
- Залить кипятком на 5 см выше уровня мяса и прикрыть крышкой. На слабом огне варить 15 минут.
- Очищенный грецкий орех и зубчик чеснока пропустить через пресс. В кастрюлю с говядиной переложить готовый рис, фасоль, ткемали, орехи с чесноком, петрушку. По вкусу можно добавить еще воды, соли, перца. Варить еще 4 минуты.
- Суп готов! Приятного аппетита!
Цыпленок табака
Этот цыпленок ничего общего с табаком не имеет. В переводе с грузинского «цицила тапака» — это название сковороды, на которой и готовится это популярное блюдо. Если у тебя есть цель — приготовить то, чего хватит надолго — выбирай этот рецепт. Понадобится тушка цыпленка или курицы, специи, масло и… все. А полученного результата хватит, чтобы накормить большую семью и еще останется.
Ингредиенты
- Цыпленок (весом около 500 г) 1 шт.
- Аджика 2 ч. л.
- Сметана 2 ст. л.
- Соль
- Масло подсолнечное
Пошаговая инструкция
- Это блюдо — родом из советского детства, — к счастью, не осталось лишь частью истории. Приготовить цыпленка табака может любая хозяйка. Чтобы он успел приготовиться за полчаса, выбирайте миниатюрных цыплят. А вместо специального пресса можно использовать кастрюлю, наполненную водой.
- Цыпленка разрезать вдоль грудной кости.
- Цыпленка перевернуть, накрыть пищевой пленкой и хорошенько отбить, чтобы он стал максимально плоским (это важно для того, чтобы цыпленок равномерно прожарился и соприкасался со сковородой всей тушкой).
- С двух сторон цыпленка слегка посолить, смазать аджикой.
- Затем – сметаной. Старайтесь равномерно распределить смесь, иначе самые «концентрированные» участки могут подгореть.
- Выложить цыпленка на сковородку разрезом вниз и придавить кастрюлей, наполненной водой (в целях гигиены можно предварительно обмотать дно кастрюли снаружи фольгой). Уменьшить огонь до умеренного.
- Через 15 минут перевернуть курицу и снова придавить прессом. Готовить еще в течение 10 минут. Цыпленок должен получиться с хрустящей коричневой корочкой (во многом такому цвету мы обязаны аджике).
- Готовность курицы можно определить, проткнув ее ножом — если пойдет прозрачный сок, значит, цыпленок готов. Если розовый — нужно еще пожарить.
Хинкали с говядиной и бараниной
Это блюдо грузинской кухни пришлось по душе многим. На родине хинкали посыпают черным молотым перцем и едят руками. Обычно их подают к столу в качестве основного и единственного блюда, потому что получаются они очень сытными. В качестве начинки в этом рецепте используют говядину и баранину, но можно готовить и из свино-говяжьего фарша.
Ингредиенты
- Говядина (или свинина) 200 г
- Баранина (жирная) 300 г
- Лук (крупный) 2 шт.
- Мясной бульон 1 ст.
- Мука 3 ст.
- Вода 1 ст.
- Яйца куриные 1 шт.
- Соль по вкусу
- Перец черный по вкусу
Пошаговая инструкция
- Хинкали — национальное блюдо грузинской кухни, широко распространенное во всем мире. На родине хинкали посыпают черным молотым перцем и едят руками. Обычно их подают к столу в качестве основного и единственного блюда. Такой пир в народе называют «хинклаоба» — «празднество хинкали».
- Подготовить ингредиенты.
- Измельчить в мясорубке мясо вместе с луком. Посолить и поперчить. Хорошо вымешивая фарш, постепенно влить бульон. Фарш должен получиться влажным и немного вязким.
- Приготовить тесто для хинкали. На стол (или в глубокую миску) просеять горкой муку, сделав в центре углубление, добавить соль и воду.
- Немного взбить в стакане яйцо, добавить в тесто, размешать сначала вилкой, затем замесить тесто руками.
- Накрыть шар из теста салфеткой и оставить на полчаса.
- По истечении получаса вновь вымесить тесто, раскатать в тонкий пласт и вырезать лепешки диаметром 10—12 сантиметров.
- Выложить фарш на лепешку. Собрать по кругу край, чтобы получился мешочек.
- Плотно слепить хвостик, поднять хинкали за хвостик и дать ему немного повисеть. Это нужно для того, чтобы лучше слиплись края. Срезать верхнюю часть хвостика острым ножом.
- Выложить хинкали на доску, хорошо присыпанную мукой.
- В широкой кастрюле довести до кипения подсоленную воду. Опускать в нее при помощи шумовки хинкали (по одному). После всплытия варить в течение 5—7 минут.
- Перед подачей готовые хинкали выложить на большое блюдо и посыпать черным перцем. Готово! Приятного аппетита!
Хачапури по-аджарски
А это блюдо — фаворит всех тех, кто любит сыр. Горячая выпечка с хрустящей корочкой, тягучей начинкой и яйцом, в которое так вкусно макать кусочки хачапури. Понадобится время для расстойки теста и много сыра. При желании можно смешать несколько видов, добавив к сулугуни еще и имеретинский сыр — будет вкусно.
Ингредиенты
- Мука 500 г
- Молоко коровье (теплое) 400 мл
- Дрожжи (сухие) 5 г (полпачки)
- Масло сливочное (для теста+для начинки) 1 ст.л.+кусочек
- Масло растительное 1 ст.л.
- Сахар 1 ч.л.
- Соль 0,5 ч.л.
- Сулугуни 500 г
- Яйца куриные 3 шт.
Пошаговая инструкция
- Хачапури по-аджарски вкусно есть и интересно делать. Чего только стоит один процесс формирования лодочек! Не беда, если идеальной формы не получится: легкая асимметрия — это то, что и отличает домашнюю еду от конвейерного производства.
- В миску просеять муку.
- Добавить дрожжи, соль, сахар, масло.
- Влить теплое молоко.
- Замесить тесто.
- Энергично вымешивать его около 5-7 минут.
- Положить в миску, накрыть пленкой и оставить на полчаса
- Сыр смешать с маслом и одним яйцом.
- Разделить тесто на 4 части.
- Каждую раскатать в овал.
- Свернуть бортики так, чтобы получилась «лодочка».
- Каждую лодочку наполнить начинкой. Положить на нагретый в духовке противень.
- Выпекать около 5-7 минут при высокой температуре (около 250 градусов).
- Вытащить из духовки, перемешать начинку. Влить яйцо и отправить обратно в духовку на 3 минуты.
- Подавать горячим!
- Правильно есть так: отламывать края лодочки и макать в центр.
- Приятного аппетита!