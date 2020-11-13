Сытно, вкусно, горячо: главные блюда грузинской кухни

Пхали из тыквы и моркови

Причина популярности этого блюда кроется в простоте приготовления и дешевизне ингредиентов. Примечательно то, что можно использовать совершенно разные начинки, а готовить по одному и тому же рецепту (принцип приготовления одинаков). Так, например, в нашем рецепте за основу предлагается взять тыкву и морковь. Добавь к этому грецкие орехи и специи — и получи вкусную закуску, которой можно украсить даже праздничный стол.

Ингредиенты

Морковь 300 г

Тыква 600 г

Масло оливковое 30 г

Чеснок (очищенный) 15 г

Аджика на кончике ножа

Соль по вкусу

Хмели-сунели щепотка

Грецкий орех (очищенный) 180 г

Лук 50 г

Кинза по вкусу

Розмарин по вкусу

Пошаговая инструкция

Эта яркая и вкусная грузинская закуска может стать прекрасным украшением праздничного стола. Сохраняйте рецепт на своей страничке в соцсетях — он вам еще пригодится! Подготовить ингредиенты. Тыкву и морковь замариновать с чесноком и маслом. Запечь до готовности. Грецкий орех пропустить через мясорубку или растолочь. Лук мелко нарезать и спассеровать на растительном масле. Запеченные овощи тщательно размять вилкой. Добавить толченый грецкий орех, специи, пропущенный через давилку чеснок, мелко нарезанную кинзу. Перемешать руками до образования однородной массы и скатать из нее небольшие шарики. Выложить шарики на тарелку, украсить зеленью и зернами граната. Приятного аппетита!

Аджапсандали

Аджапсандали — это овощное рагу по-грузински. Обязательные ингредиенты такого блюда — это баклажаны, помидоры, сладкий перец, репчатый лук, чеснок, пучок кинзы и базилик. Иногда добавляют картофель и острый перец (как, например, в нашем рецепте) — это помогает сделать аджапсандали более сытным блюдом. Понравится вегетарианцам и тем, кто просто любит овощи.

Ингредиенты

Баклажаны 1 кг

Перец болгарский (красный) 800 г

Помидоры 400 г

Лук 200 г

Масло растительное 200 г

Томатная паста 50 г

Чеснок 20 г

Чили (зеленый) 20 г

Картофель 1 кг

Петрушка 20 г

Кинза 15 г

Укроп 10 г

Соль 50 г

Пошаговая инструкция

Подготовить ингредиенты. Репчатый лук нарезать кубиками (1*1 см). Нарезать кубиками 5*5 см баклажан. Болгарский перец зачистить от семян и белой части, нарезать кубиками 5*5см. Картофель нарезать кубиками и отварить до готовности. Томаты нарезать кубиками 1*1 см, мелко нарезать чеснок, зелень и перец чили. На растительном масле обжарить лук, добавить перец чили. Добавить томатную пасту и помидоры. Обжарить на растительном масле болгарский перец. Обжаренный перец откинуть на дуршлаг. Баклажаны обжарить на растительном масле до полуготовности. Добавить к баклажанам обжаренный лук с помидорами, перемешать. Добавить картофель и зелень, перемешать. Посолить. Прогреть все вместе 5 минут и разложить по тарелкам. Блюдо готово! Приятного аппетита!

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