Стало известно, какие пластические операции делала Алла Пугачева

Пластический хирург Анастасия Борисенко в интервью для издания «Дни. ру».рассказала, в каких операциях и процедурах кроется секрет моложавого вида Аллы Борисовной, делится портал Clutch.

По ее словам, в возрасте 40 лет в Примадонны начали появляться серьезные проблемы с внешностью. В частности, она то поправлялась, то стремительно худела. Не обошлось и без вредных привычек и плотного графика, которые существенно повлияли на ее здоровье.

Как результат – «расплывчатый овал лица», кожа потеряла упругость и обвисла, а также появились глубокие морщины в носогубной зоне, на шее и вокруг глаз.

Также Борисенко отметила, что Пугачеве сделали подтяжку лица, удалили лишнюю кожу с лица и немного изменили форму век. Кроме того, пластический хирург зз последних процедур заметила, что певице приподняли брови «по канонам красоты», сделали круговую блефаропластику и немного изменили разрез глаз.

«Несмотря на свой возраст, Пугачева выглядит очень натурально и гармонично, вопреки законам хирургии, когда многократные операции приводят к неестественному виду лица», — добавила она.