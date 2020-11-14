Стало известно, какие пластические операции делала Алла Пугачева

Алле Пугачевой идет 72-й год. Но она смогла обмануть время и выглядеть все моложе и моложе. Как ей это удается? Секрет раскрывает пластический хирург широкого профиля Анастасия Борисенко, которая уже более 15 лет помогает звездам с борьбе за красоту.
Пластический хирург Анастасия Борисенко в интервью для издания «Дни. ру».рассказала, в каких операциях и процедурах кроется секрет моложавого вида Аллы Борисовной, делится портал Clutch.
По ее словам, в возрасте 40 лет в Примадонны начали появляться серьезные проблемы с внешностью. В частности, она то поправлялась, то стремительно худела. Не обошлось и без вредных привычек и плотного графика, которые существенно повлияли на ее здоровье.
Как результат – «расплывчатый овал лица», кожа потеряла упругость и обвисла, а также появились глубокие морщины в носогубной зоне, на шее и вокруг глаз.
Также Борисенко отметила, что Пугачеве сделали подтяжку лица, удалили лишнюю кожу с лица и немного изменили форму век. Кроме того, пластический хирург зз последних процедур заметила, что певице приподняли брови «по канонам красоты», сделали круговую блефаропластику и немного изменили разрез глаз.
«Несмотря на свой возраст, Пугачева выглядит очень натурально и гармонично, вопреки законам хирургии, когда многократные операции приводят к неестественному виду лица», — добавила она.
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