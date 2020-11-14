Врач рассказала, может ли малыш подхватить ковид в утробе матери

Последствия заражения коронавирусом во время беременности ещё не до конца изучены, но уже сейчас врачам известно, что вынашивание ребёнка при CoViD-19 проходит тяжело. О том, с чем это связано, рассказала акушер-гинеколог, профессор РАЕ Марина Елисеева в проекте Лайфа «Изнанка. Женский ответ».
«Если она заболеет, то ей будет тяжелее носить ребёнка, ведь представьте: беременность, доношенный срок, ёмкость в лёгких уменьшается, расширяется грудная клетка, подпирает диафрагма, поднимается на 4 сантиметра выше, она дышит уже верхушками лёгких. Это состояние, когда увеличивается сердечный выброс, и, конечно, если на всё это ещё наслаиваются какие-то вирусы, то, конечно, женщине будет намного тяжелее, тем более женщинам старшего возрастного периода», — объяснила врач, пишет Life.ru.
Марина Елисеева отметила отсутствие доказательств того, что коронавирус влияет на развитие плода. По её словам, пути заражения между мамой и малышом в утробе нет. Это возможно лишь после рождения при контакте.