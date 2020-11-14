От какой косметики лучше отказаться зимой

Тоники на спиртовой основе. Они удаляют влагу с кожи, делая ее сухой. Со временем использование этих продуктов может ослабить естественный барьер кожи и сделать ее более уязвимой для таких факторов окружающей среды, как солнечное излучение.

Глиняные маски. Маски для лица, творящие чудеса летом, могут оказаться врагами кожи зимой. Если вы использовали маски на основе глины в теплое время, постарайтесь зимой от их отказаться, ведь они сушат кожу. Особенно актуален совет для уже обладающих сухим типом кожи, пишет Medikforum.ru.

Кусковое мыло. Вы используете обычное кусковое мыло для ухода за лицом? Только не зимой! По мнению дерматологов, кусковое мыло имеет высокий уровень pH, что сушит лицо. Вместо этого берите мягкие очищающие средства или масла.

Отшелушивающие средства. Можно продолжать отшелушивать кожу даже зимой, но не слишком в этом усердствовать. Чрезмерное отшелушивание может разрушить кожный барьер.