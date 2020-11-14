Берем тонкий лаваш и нарезаем ножницами прямо в сковородку: быстрый завтрак за десять минут

Мы предлагаем вам рецепт, который совместил в себе все написанное выше. Завтрак получится вкусным, сытным, питательным и зарядит бодростью вас на целый день! А понадобятся вам обыкновенный лаваш, яйца и еще парочка ингредиентов. В результате вы получите что-то наподобие пиццы, пишет Jemchyjinka.ru.

Продукты, которые требуются:

120-150 мл молока;

Четыре яйца;

Один тонкий лаваш;

100 г сыра сулугуни;

Пара томатов;

Черный перец, соль в зависимости от вкуса;

Две чайн. ложки масла растительного происхождения.

Переходим к приготовлению:

Возьмите лист лаваша и порежьте его на тонкие полоски (ширина 2-3 см) при помощи ножниц. Можете воспользоваться и ножом, но с ножницами удобнее и быстрее.

Налейте на сковородку немного масла и уложите сразу порезанный лаваш. Включите огонь и быстро начинайте приготовление заливки.

Разбейте в глубокую посуду яйца, влейте молоко, посолите, поперчите по своему вкусу и взбейте смесь при помощи венчика. Можете еще приправить любимыми специями.

Вылейте полученную смесь в сковородку. Она должна полностью покрыть лаваш.

Нарежьте помидоры в виде тонких кружков либо долек и выложите сверху лаваша.

Крупно натрите сыр. Это можно сделать прямо над сковородкой, чтобы не пачкать посуду.

Закройте крышкой и готовьте 7-8 минут до расплавления сыра.

Не обязательно использовать для приготовления блюда сулугуни, его можно заменить любым другим сыром, который хорошо плавится.