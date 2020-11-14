Берем тонкий лаваш и нарезаем ножницами прямо в сковородку: быстрый завтрак за десять минут

Завтрак является одним из главных приемов пищи, поэтому он должен быть полезным, сытным и конечно, вкусным. А еще утром нет времени на трудоемкую готовку, поэтому чем быстрее и проще приготовление, тем лучше для всех.
Мы предлагаем вам рецепт, который совместил в себе все написанное выше. Завтрак получится вкусным, сытным, питательным и зарядит бодростью вас на целый день! А понадобятся вам обыкновенный лаваш, яйца и еще парочка ингредиентов. В результате вы получите что-то наподобие пиццы, пишет Jemchyjinka.ru.
Продукты, которые требуются:
120-150 мл молока;
Четыре яйца;
Один тонкий лаваш;
100 г сыра сулугуни;
Пара томатов;
Черный перец, соль в зависимости от вкуса;
Две чайн. ложки масла растительного происхождения.
Переходим к приготовлению:
Возьмите лист лаваша и порежьте его на тонкие полоски (ширина 2-3 см) при помощи ножниц. Можете воспользоваться и ножом, но с ножницами удобнее и быстрее.
Налейте на сковородку немного масла и уложите сразу порезанный лаваш. Включите огонь и быстро начинайте приготовление заливки.
Разбейте в глубокую посуду яйца, влейте молоко, посолите, поперчите по своему вкусу и взбейте смесь при помощи венчика. Можете еще приправить любимыми специями.
Вылейте полученную смесь в сковородку. Она должна полностью покрыть лаваш.
Нарежьте помидоры в виде тонких кружков либо долек и выложите сверху лаваша.
Крупно натрите сыр. Это можно сделать прямо над сковородкой, чтобы не пачкать посуду.
Закройте крышкой и готовьте 7-8 минут до расплавления сыра.
Не обязательно использовать для приготовления блюда сулугуни, его можно заменить любым другим сыром, который хорошо плавится.
Еще вы можете добавить колбасу либо вареное куриное филее. Так блюдо еще больше будет похоже на пиццу!