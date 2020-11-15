В желудке переевшего хурмы ребенка обнаружили «деревянный» комок

Пятилетнего жителя китайской провинции Фуцзянь госпитализировали с сильными болями в желудке после того, как он переел хурмы. Об этом пишет Global Times.
В лечебном учреждении съевшему четыре плода подряд ребенку сделали УЗИ. Выяснилось, что в его желудке образовался твердый комок длиной в семь и шириной в три сантиметра, весивший 250 граммов. Специалисты объяснили, что он образовался из-за сладких плодов — содержащиеся в хурме кислоты вступили в реакцию с белками и клетчаткой. В результате процесса съеденная хурма превратилась в твердый, как дерево, шар, пишет Lenta.ru.
Чтобы избавить мальчика от болей, понадобилась девятичасовая операция. В ходе врачебного вмешательства доктора раздробили шар на мелкие фрагменты и вытащили их.