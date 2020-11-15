Назван главный цвет 2021 года

Название цвета переводится как «кучевые облака», говорится в материале. Как кучевые облака в природе указывают на теплую ясную погоду, так и цвет Y354 Кумулус наполняет энергией и придает сил для новых свершений. В качестве основной темы грядущего года специалисты назвали перезагрузку и восстановление.

«Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Когда многое кажется неопределенным и непредсказуемым, мы хотим вселить надежду, ведь все в наших руках», — говорится в обращении компании. Подобный проект по определению цветовых трендов она ведет с 2016 года, пишет Lenta.ru.