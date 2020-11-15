Вс, 15.11.2020

Назван главный цвет 2021 года

Sehr oft zeigt sich heute die Sonne im Siegerland, Herbstlaub an den Baeumen in der Leimbachstrasse in Siegen Herbst im Siegerland am 11.10.2020 in Siegen/Deutschland. *** Very often the sun is shining in the Siegerland today, autumn leaves on the trees in the Leimbachstrasse in Siegen Autumn in the Siegerland on 11 10 2020 in Siegen Germany

ФОТО: Rene Traut via www.imago-images.de/imago images/Rene Traut

Главным цветом 2021 года назвали Y354 Кумулус — спокойный светло-голубой оттенок, который дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне.

Название цвета переводится как «кучевые облака», говорится в материале. Как кучевые облака в природе указывают на теплую ясную погоду, так и цвет Y354 Кумулус наполняет энергией и придает сил для новых свершений. В качестве основной темы грядущего года специалисты назвали перезагрузку и восстановление.

«Мы хотим вдохновить людей в эти трудные времена делать все возможное и терпеливо идти вперед. Когда многое кажется неопределенным и непредсказуемым, мы хотим вселить надежду, ведь все в наших руках», — говорится в обращении компании. Подобный проект по определению цветовых трендов она ведет с 2016 года, пишет Lenta.ru.

Голландский лакокрасочный бренд Dulux в качестве цвета грядущего года выбрал землисто-бежевый оттенок Brave Ground («плодородная почва»). Как заявили в компании, цвет даст людям возможность создавать пространства, где они смогут расслабиться и перезарядиться, что особенно актуально во время пандемии коронавируса.

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