Стилист показала на кусочке хлеба, как работает термозащита для волос, и девушки остались в восторге

Каждый, кто любит экспериментировать со своим имиджем, чаще всего не обходит стороной и волосы. Порой одной только укладки хватает, чтобы кардинально изменить весь образ. Вот только чаще всего для этого приходится прибегать к применению высоких температур. И фен, и плойка, и другие инструменты негативно влияют на здоровье волос. Поэтому без термозащитных средств не обойтись.
27-летняя стилист Бетани Хани из Ланкашира, Англия, провела забавный эксперимент, который показывает, как действуют термозащитные средства. Волосы слишком тонкие для наглядной демонстрации, поэтому британка взяла обычный кусок хлеба. Одну половину она опрыскала средством из своего арсенала, другую оставила нетронутой. После девушка на несколько секунд поместила странный «бутерброд» в тостер. Результат нужно видеть своими глазами, пишет Life.ru.
Разница между обычной и обработанной стороной тоста очевидна. Та, на которую Бетани намазала термозащитное средство, осталась такой же бледной и мягкой, другая — вмиг подсохла и зажарилась.
«Я хочу показать, как важно пользоваться термозащитой, чтобы горячий воздух не навредил вашим волосам. Думаете, в средстве нет необходимости, но после просмотра этого эксперимента сразу поймёте, что оно вам действительно нужно. Не экономьте на нём», - прокомментировала девушка.
Бетани поделилась роликом на Facebook, где он тут же стал вирусным. Судя по комментариям, эксперимент с тостом оказался полезен для девушек.
👏🏽👏🏽🙋🏼♀️❤️❤️Опубликовано Bethany Honey Понедельник, 9 ноября 2020 г.