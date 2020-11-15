Стилист показала на кусочке хлеба, как работает термозащита для волос, и девушки остались в восторге

Каждый, кто любит экспериментировать со своим имиджем, чаще всего не обходит стороной и волосы. Порой одной только укладки хватает, чтобы кардинально изменить весь образ. Вот только чаще всего для этого приходится прибегать к применению высоких температур. И фен, и плойка, и другие инструменты негативно влияют на здоровье волос. Поэтому без термозащитных средств не обойтись.