Быстрее, чем сделать макияж! Пять рецептов с авокадо на завтрак

Утром не всегда хочется, а часто просто нет времени долго готовить. Но это не повод пропускать завтрак. Подскажем рецепты с авокадо, которые можно сделать так же быстро, как сварить кофе. Авокадо хорошо сочетается с яйцом, хлебом, творогом, овощами, поэтому не придется думать, как разнообразить завтраки, пишет Wday.