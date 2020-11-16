Пн, 16.11.2020

Быстрее, чем сделать макияж! Пять рецептов с авокадо на завтрак

Сэндвич из авокадо с жареным яйцом. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Утром не всегда хочется, а часто просто нет времени долго готовить. Но это не повод пропускать завтрак. Подскажем рецепты с авокадо, которые можно сделать так же быстро, как сварить кофе. Авокадо хорошо сочетается с яйцом, хлебом, творогом, овощами, поэтому не придется думать, как разнообразить завтраки, пишет Wday.

Тосты с авокадо и яйцом-пашот

Один из оригинальных рецептов завтрака с авокадо. Блюдо получается очень сытным и полезным, что особенно оценят те, кто на ПП. Пошагово этот рецепт выглядит так.

  • Разрезать авокадо, удалить косточку и ложкой вынуть всю мякоть.
  • Нарезать чеснок, измельчить зелень.
  • В одну миску выложить авокадо, чеснок, зелень, добавить йогурт, паприку, соль и измельчить блендером до состояния пюре.
  • В кастрюле вскипятить воду и посолить. Разбить в миске яйцо, чтобы желток остался целым. Половником аккуратно выложить яйцо в кипящую воду. Подождать 4 минуты и шумовкой достать яйцо. Дать немного остыть.
  • В тостере или на сковородке обжарить хлеб до хрустящей корочки.
  • На тосты сначала выложить листья салата, затем намазать пасту из авокадо, сверху положить яйца-пашот и сделать надрез, чтобы вытек желток. Приятного аппетита!

Бутерброды с авокадо, сливочным сыром и красной рыбой

Рецепт завтрака с авокадо, который также можно готовить по особым случаям. Эти бутерброды с авокадо станут украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты

  • Авокадо — 1 шт.
  • Хлеб  — 200 г
  • Красная малосоленая рыба — 100 г
  • Сливочный сыр — 100 г
  • Листья салата — 2 шт.
  • Укроп свежий — 1 веточка
  • Лимон — 0,5 шт.
  •  Соль — по вкусу

Как приготовить

  1. Авокадо очистить от кожуры, разрезать, удалить косточку. Мякоть измельчить до состояния пасты блендером либо вилкой. Посолить, добавить сок лимона и хорошо перемешать.
  2. Рыбу нарезать тонкими кусочками.
  3. Измельчить литься салата.
  4. На ломти хлеба выложить листья салата, равномерно намазать пюре из авокадо и сверху положить кусочки рыбы.
  5. Измельчить укроп и посыпать им бутерброды.

Роллы из яиц с авокадо

Рецепт завтрака с авокадо, который не уступает по вкусу ресторанным блюдам.

Ингредиенты

  • Яйцо куриное — 4 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Мягкий сыр — 100 г
  • Молоко — 3 ст. л.
  • Масло сливочное — 15 г 
  • Вода — 2 ст. л.
  • Кукурузный крахмал — 1 ч. л.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Зелень — 1 пучок
  • Соль — по вкусу

Как приготовить

  1. Яйца разбить и взбить венчиком или миксером. Влить молоко, воду, добавить крахмал и снова взбить.
  2. Нагреть сковородку на слабом огне, смазать маслом и прибавить огонь. Налить половину яичной массы и дождаться, пока нижняя сторона не прожарится. Затем аккуратно перевернуть и прожарить вторую сторону. Также приготовить оставшуюся яичную массу. Омлет достать из сковороды и дать немного остыть.
  3. Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку, нарезать маленькими ломтиками и сбрызнуть соком лимона.
  4. Помидоры мелко нарезать, измельчить зелень.
  5. Сложить в одну миску кусочки авокадо, помидоры, зелень и мягкий сыр. Посолить, перемешать.
  6. На омлет выложить начинку, завернуть в трубочку и нарезать на одинаковые кусочки.

Тосты с авокадо и рикоттой

Изысканный и вкуснейший рецепт завтрака с авокадо, который можно приготовить за пять минут!

Ингредиенты

  • Хлеб для тостов — 4 шт.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Помидоры — 1 шт.
  • Сыр рикотта — 150 г
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Как приготовить

  1. Хлеб обжарить на сковороде или в тостере.   
  2. На тосты намазать рикотту.
  3. Авокадо очистить от кожуры, разрезать и удалить косточку.
  4. Мякоть авокадо размять вилкой, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить.
  5. Пасту из авокадо намазать поверх рикотты.
  6. Помидор порезать кружочками и выложить поверх тостов.

Булочки с авокадо и творогом

Белковый рецепт завтрака с авокадо, который вы приготовите быстрее, чем сделаете утренний макияж.

Ингредиенты

  • Авокадо — 1 шт.
  • Булочка многозерновая — 1 шт.
  • Лимон — 0,5 шт.
  • Творог зерненый — 100 г
  • Молоко — 1 ч. л.
  • Укроп — 0,5 пучка
  • Соль — по вкусу
  • Перец молотый — по вкусу

Как приготовить

  1. Авокадо очистить от кожуры, разрезать и удалить косточку.
  2. Мякоть авокадо нарезать маленькими кубиками, сбрызнуть лимонным соком, посолить.
  3. В творог добавить молоко, измельченный укроп, посолить, поперчить и перемешать.
  4. Булочку разрезать пополам. На каждую половину намазать творожную массу и сверху выложить кусочки авокадо.
НАВЕРХ
Back