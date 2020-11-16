Быстрее, чем сделать макияж! Пять рецептов с авокадо на завтрак

Утром не всегда хочется, а часто просто нет времени долго готовить. Но это не повод пропускать завтрак. Подскажем рецепты с авокадо, которые можно сделать так же быстро, как сварить кофе. Авокадо хорошо сочетается с яйцом, хлебом, творогом, овощами, поэтому не придется думать, как разнообразить завтраки, пишет Wday.
Тосты с авокадо и яйцом-пашот
Один из оригинальных рецептов завтрака с авокадо. Блюдо получается очень сытным и полезным, что особенно оценят те, кто на ПП. Пошагово этот рецепт выглядит так.
- Разрезать авокадо, удалить косточку и ложкой вынуть всю мякоть.
- Нарезать чеснок, измельчить зелень.
- В одну миску выложить авокадо, чеснок, зелень, добавить йогурт, паприку, соль и измельчить блендером до состояния пюре.
- В кастрюле вскипятить воду и посолить. Разбить в миске яйцо, чтобы желток остался целым. Половником аккуратно выложить яйцо в кипящую воду. Подождать 4 минуты и шумовкой достать яйцо. Дать немного остыть.
- В тостере или на сковородке обжарить хлеб до хрустящей корочки.
- На тосты сначала выложить листья салата, затем намазать пасту из авокадо, сверху положить яйца-пашот и сделать надрез, чтобы вытек желток. Приятного аппетита!
Бутерброды с авокадо, сливочным сыром и красной рыбой
Рецепт завтрака с авокадо, который также можно готовить по особым случаям. Эти бутерброды с авокадо станут украшением любого праздничного стола.
Ингредиенты
- Авокадо — 1 шт.
- Хлеб — 200 г
- Красная малосоленая рыба — 100 г
- Сливочный сыр — 100 г
- Листья салата — 2 шт.
- Укроп свежий — 1 веточка
- Лимон — 0,5 шт.
- Соль — по вкусу
Как приготовить
- Авокадо очистить от кожуры, разрезать, удалить косточку. Мякоть измельчить до состояния пасты блендером либо вилкой. Посолить, добавить сок лимона и хорошо перемешать.
- Рыбу нарезать тонкими кусочками.
- Измельчить литься салата.
- На ломти хлеба выложить листья салата, равномерно намазать пюре из авокадо и сверху положить кусочки рыбы.
- Измельчить укроп и посыпать им бутерброды.
Роллы из яиц с авокадо
Рецепт завтрака с авокадо, который не уступает по вкусу ресторанным блюдам.
Ингредиенты
- Яйцо куриное — 4 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Мягкий сыр — 100 г
- Молоко — 3 ст. л.
- Масло сливочное — 15 г
- Вода — 2 ст. л.
- Кукурузный крахмал — 1 ч. л.
- Помидоры — 2 шт.
- Лимон — 0,5 шт.
- Зелень — 1 пучок
- Соль — по вкусу
Как приготовить
- Яйца разбить и взбить венчиком или миксером. Влить молоко, воду, добавить крахмал и снова взбить.
- Нагреть сковородку на слабом огне, смазать маслом и прибавить огонь. Налить половину яичной массы и дождаться, пока нижняя сторона не прожарится. Затем аккуратно перевернуть и прожарить вторую сторону. Также приготовить оставшуюся яичную массу. Омлет достать из сковороды и дать немного остыть.
- Авокадо очистить от кожуры, удалить косточку, нарезать маленькими ломтиками и сбрызнуть соком лимона.
- Помидоры мелко нарезать, измельчить зелень.
- Сложить в одну миску кусочки авокадо, помидоры, зелень и мягкий сыр. Посолить, перемешать.
- На омлет выложить начинку, завернуть в трубочку и нарезать на одинаковые кусочки.
Тосты с авокадо и рикоттой
Изысканный и вкуснейший рецепт завтрака с авокадо, который можно приготовить за пять минут!
Ингредиенты
- Хлеб для тостов — 4 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Помидоры — 1 шт.
- Сыр рикотта — 150 г
- Лимон — 0,5 шт.
- Перец черный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
Как приготовить
- Хлеб обжарить на сковороде или в тостере.
- На тосты намазать рикотту.
- Авокадо очистить от кожуры, разрезать и удалить косточку.
- Мякоть авокадо размять вилкой, сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить.
- Пасту из авокадо намазать поверх рикотты.
- Помидор порезать кружочками и выложить поверх тостов.
Булочки с авокадо и творогом
Белковый рецепт завтрака с авокадо, который вы приготовите быстрее, чем сделаете утренний макияж.
Ингредиенты
- Авокадо — 1 шт.
- Булочка многозерновая — 1 шт.
- Лимон — 0,5 шт.
- Творог зерненый — 100 г
- Молоко — 1 ч. л.
- Укроп — 0,5 пучка
- Соль — по вкусу
- Перец молотый — по вкусу
Как приготовить
- Авокадо очистить от кожуры, разрезать и удалить косточку.
- Мякоть авокадо нарезать маленькими кубиками, сбрызнуть лимонным соком, посолить.
- В творог добавить молоко, измельченный укроп, посолить, поперчить и перемешать.
- Булочку разрезать пополам. На каждую половину намазать творожную массу и сверху выложить кусочки авокадо.