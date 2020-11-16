Советский клетчатый баул: Рианна повергла в шок, придя в ресторан в безразмерной куртке

Рианна, к слову, обожает оверсайз-аутфиты. В них певица снимается в фотосессиях и выходит на публику. Недавно, кстати, в таблоидах принялись обсуждать личную жизнь звезды: появились слухи, что Рианна рассталась с женихом-миллиардером и закрутила романс известным рэпером.



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