Советский клетчатый баул: Рианна повергла в шок, придя в ресторан в безразмерной куртке

Рианна впечатлила фанатов новым выходом в стиле causal. 32-летняя певица пришла в ресторан в Санта-Монике в спортивном костюме и оверсайз-куртке, сообщает Lady Mail.
Звезда дополнила аутфит сумочкой Chanel и туфлями из своей новой коллекции Fenty x Amina Muaddi.
Фото куртки, которая сильно напоминает советский клетчатый баул, что был особо популярен у челночников смотрите ЗДЕСЬ!
Рианна, к слову, обожает оверсайз-аутфиты. В них певица снимается в фотосессиях и выходит на публику. Недавно, кстати, в таблоидах принялись обсуждать личную жизнь звезды: появились слухи, что Рианна рассталась с женихом-миллиардером и закрутила романс известным рэпером.
Как вам такой фасон и стиль? Делитесь мнением в комментариях!