Пн, 16.11.2020

Советский клетчатый баул: Рианна повергла в шок, придя в ресторан в безразмерной куртке

Rihanna

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency/Scanpix

Рианна впечатлила фанатов новым выходом в стиле causal. 32-летняя певица пришла в ресторан в Санта-Монике в спортивном костюме и оверсайз-куртке, сообщает Lady Mail

Звезда дополнила аутфит сумочкой Chanel и туфлями из своей новой коллекции Fenty x Amina Muaddi.

Фото куртки, которая сильно напоминает советский клетчатый баул, что был особо популярен у челночников смотрите ЗДЕСЬ

Рианна, к слову, обожает оверсайз-аутфиты. В них певица снимается в фотосессиях и выходит на публику. Недавно, кстати, в таблоидах принялись обсуждать личную жизнь звезды: появились слухи, что Рианна рассталась с женихом-миллиардером и закрутила романс известным рэпером.

Как вам такой фасон и стиль? Делитесь мнением в комментариях! 

НАВЕРХ
Back