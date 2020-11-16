Мгновенная реакция: как купировать первые симптомы простуды

Пейте больше жидкости

Наши слизистые остро нуждаются в увлажнении, особенно в период, когда организм борется с вирусами и бактериями. Слизь — ответ нашего иммунитета, который не дает бактериям размножаться. Если в организме недостаточно влаги, слизистые полости пересушиваются, вы можете начать чувствовать себя хуже, чем вчера, так как естественная защита слабеет. Чтобы этого избежать, больше пейте, причем не кофе и чай, как мы любим, а простую воду, компот, воду с лимоном или куриный бульон.

Увлажняйте воздух

Как мы уже говорили, сухой воздух — враг наших слизистых, а это значит, что во время отопительного сезона нам не обойтись без специального увлажнителя воздуха, который могут предложить различные бренды. Устройство прекрасно справляется со своей задачей, не давая воздуху в помещении становиться слишком плотным. Как вариант, вы можете увлажнить помещение с помощью простой воды, однако это займет больше времени и сил.

Проветривайте

Чем реже вы отрываете окна, тем дольше сидите на больничном. Нет, не нужно садиться под открытое окно и ждать, когда все бактерии и вирусы выветрятся — слегка открываем форточку или само окно и выходим на 15 минут. Бактериями очень непросто передвигаться в холодном и движущемся воздухе, а потому их количество резко упадет, как только вы откроете окно. Но будьте осторожны — не перемораживайте помещение.

Отдыхаем