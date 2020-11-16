Пн, 16.11.2020

Советы из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», которые до сих пор работают

Кадр из фильма "Самая обаятельная и привлекательная".

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Фразы, которыми Сусанна учит Надю Клюеву, как завоевать сердце любого мужчины, стали крылатыми. Только вот работает ли такой советский пикап в современных реалиях? Стратегию, изложенную в комедии, «Антенне» прокомментировал Лев Щеглов, психотерапевт, сексолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор.

Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача. Запомни это.

– Это слова Мичурина, которые можно и сегодня применять к женщинам и мужчинам. Безусловно, если человек активен, то он старается что-то сделать на своем жизненном пути. И это часто дает результат.

Мы ведь с тобой не красавицы. Я женщина с шармом, не более. И ведь никто не догадывается, что этот шарм я сама себе сделала, выстроила. И то, что я замужем, это только личная моя заслуга, инициатива.

– Если женщина не красавица, а считает себя красавицей, то это уже психическое завихрение. Однако есть и другие термины для обозначения привлекательности. Какой-то шарм, какая-то изюминка, «что-то во мне есть». Все эти определения можно смело вводить в свой арсенал.

Так вот, первая теорема, которая не требует доказательств: „Не родись красивой, родись активной“. Вернее, стань активной, сама ищи себе мужа. Только, конечно, не в кафе, лучше на работе. Там все как-то фундаментальней, свой микроклимат в группе, более длительный контакт.

– Если женщина не отягощена знаниями, мало читает, но, допустим, обожает танцы, то ей надо искать мужа на дискотеке или в том же кафе. А есть женщина более глубокие, которые могут встретить такого же человека, например, в библиотеке. Нужно понимать себя и понимать, кто тебе нужен. Психологически это важнее всего другого. Что касается работы, то специально искать в своем коллективе — это ерунда. Если химии суждено возникнуть, то она возникнет сама по себе. А полагать — 20 коллег, значит, один будет мой — это обычная лень, так было бы слишком просто.

«Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли. Теперь страдают.

– Для одного человека это не так важно, а для другого крайне важно, потому что у него мама такой была и он хочет, чтобы за ним присматривали, заботились о нем. Тогда, конечно, женщина должна стараться ему угодить, приготовить что-то вкусное, то, что он любит.

Но главное: ни в коем случае нельзя говорить, как, что, из чего приготовлено. Вот зря ты сказала Володе, что отмачиваешь резинку в керосине. Теперь он возьмет и сам отмочит. А нужно, чтоб все, что ему нравится, было бы только у тебя. И нигде нельзя было бы этого ни достать, ни купить, ни приготовить.

– Это довольно спорно. Однако в принципе не бывает, чтобы люди были открыты друг другу на 360 градусов. Всегда есть какие-то нюансы и детали, которые мы утаиваем даже от самого близкого человека. В этом ничего страшного нет. Так устроен человек.

Между прочим, мужчины очень любят, когда им поют дифирамбы. Гораздо больше, чем мы, женщины. Поэтому делай своему Володьке как можно больше комплиментов. Говори ему, какой он смелый, талантливый, благородный. В общем, как говорят, вешай лапшу на уши.

– Если мужчина ничтожный и ничего не умеет делать, а его заваливать комплиментами, то даже самый глупый поймет, что это чуть ли не издевательство. Хвалить, безусловно, можно, но за дело. Если человек сделал что-то конкретное, его обязательно надо похвалить. Но хвалить за воздух — это нелепость.

Ну кого сейчас удивишь вельветовыми штанами! Бери Кардена, не ошибешься.

– Я уверен, что умные люди гораздо больше ценят индивидуальность, чем подверженность брендам, которые не требуют никакого вкуса. Настоящая женщина всегда ищет какой-то свой стиль.

Займемся аутотренингом. «Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины без ума от меня. У меня стройная фигура, красивые ноги. Я могу менять мужчин как перчатки. Крутить, вертеть ими, как жонглер — булавами. Достаточно одного моего взгляда…»

– Это важный момент. Но аутотренингом обычно учит заниматься психотерапевт. Человек — система самопрограммируемая. Можно себя запрограммировать как на успех, так и на провал. Но это целая метода — система упражнений, которые нужно осваивать с опытным специалистом.

Аркадий заедет за тобой к концу работы и на глазах у всех сотрудников посадит в машину и увезет в неизвестном направлении. Это должно заинтриговать Володю и изменить его отношение к тебе.

– Думаю, такие способы могут сработать у подростков. Это дешевое самоутверждение — попросить красавца, чтобы он меня проводил, а все заохали и заахали. Если ты хочешь добиться расположения Володи, а он видит, что у тебя есть Аркадий, то он просто отойдет в сторону. И чего ты добилась?

Теперь мы выберем тебе вечернее платье. Сама посуди — куда он теперь от нас денется?

– Готовых рецептов нет. Самое главное — понимать другого человека. Если я общаюсь с Володей, для которого важно, чтобы я выглядела красиво и другие поглядывали, это одно дело. А если у меня погруженный в себя умный Гена, которому это вообще все равно, то он даже не обратит внимания, что это платье новое, хотя отлично к тебе относится.

Подводя итоги, отмечу, что в этих репликах впервые в советское время выразилось то, что приписывалось Западу: ты самостоятельная, ты можешь выйти к нему навстречу, сделать первый шаг. Для советского человека это было совершенно невозможно. Девушка должна была смотреть в пол, не говорить лишнего слова, ждать, когда ее заметят. Я думаю, что именно по этой причине фразы Сусанны стали почти мемами. Они близки к Дейлу Карнеги, к психологической литературе: внушай себе уверенность, занимайся аутотренингом. Это было крайне нехарактерно для Советского Союза. Перестройка и распад страны принесли массу нового в разные сферы, в том числе и в личную жизнь.

«Самая обаятельная и привлекательная» — это хороший, интересный фильм, который психологически предвещал новые времена и поэтому запал в сердце людям. Женщине нельзя отчаиваться никогда, а нужно взять листок бумаги и записать те качества, которые ей нужны от мужчины. Одна напишет «щедрость, красота, остроумие», а другая — «верность, надежность, работа по дому», а третья — еще что-то. Главное — понимать, что надо именно тебе.

НАВЕРХ
Back