Советы из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», которые до сих пор работают

Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее — наша задача. Запомни это.

– Это слова Мичурина, которые можно и сегодня применять к женщинам и мужчинам. Безусловно, если человек активен, то он старается что-то сделать на своем жизненном пути. И это часто дает результат.

Мы ведь с тобой не красавицы. Я женщина с шармом, не более. И ведь никто не догадывается, что этот шарм я сама себе сделала, выстроила. И то, что я замужем, это только личная моя заслуга, инициатива.

– Если женщина не красавица, а считает себя красавицей, то это уже психическое завихрение. Однако есть и другие термины для обозначения привлекательности. Какой-то шарм, какая-то изюминка, «что-то во мне есть». Все эти определения можно смело вводить в свой арсенал.

Так вот, первая теорема, которая не требует доказательств: „Не родись красивой, родись активной“. Вернее, стань активной, сама ищи себе мужа. Только, конечно, не в кафе, лучше на работе. Там все как-то фундаментальней, свой микроклимат в группе, более длительный контакт.

– Если женщина не отягощена знаниями, мало читает, но, допустим, обожает танцы, то ей надо искать мужа на дискотеке или в том же кафе. А есть женщина более глубокие, которые могут встретить такого же человека, например, в библиотеке. Нужно понимать себя и понимать, кто тебе нужен. Психологически это важнее всего другого. Что касается работы, то специально искать в своем коллективе — это ерунда. Если химии суждено возникнуть, то она возникнет сама по себе. А полагать — 20 коллег, значит, один будет мой — это обычная лень, так было бы слишком просто.

«Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли. Теперь страдают.

– Для одного человека это не так важно, а для другого крайне важно, потому что у него мама такой была и он хочет, чтобы за ним присматривали, заботились о нем. Тогда, конечно, женщина должна стараться ему угодить, приготовить что-то вкусное, то, что он любит.

Но главное: ни в коем случае нельзя говорить, как, что, из чего приготовлено. Вот зря ты сказала Володе, что отмачиваешь резинку в керосине. Теперь он возьмет и сам отмочит. А нужно, чтоб все, что ему нравится, было бы только у тебя. И нигде нельзя было бы этого ни достать, ни купить, ни приготовить.

– Это довольно спорно. Однако в принципе не бывает, чтобы люди были открыты друг другу на 360 градусов. Всегда есть какие-то нюансы и детали, которые мы утаиваем даже от самого близкого человека. В этом ничего страшного нет. Так устроен человек.