Советы из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», которые до сих пор работают

Фразы, которыми Сусанна учит Надю Клюеву, как завоевать сердце любого мужчины, стали крылатыми. Только вот работает ли такой советский пикап в современных реалиях? Стратегию, изложенную в комедии, «Антенне» прокомментировал Лев Щеглов, психотерапевт, сексолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор.
– Это слова Мичурина, которые можно и сегодня применять к женщинам и мужчинам. Безусловно, если человек активен, то он старается что-то сделать на своем жизненном пути. И это часто дает результат.
– Если женщина не красавица, а считает себя красавицей, то это уже психическое завихрение. Однако есть и другие термины для обозначения привлекательности. Какой-то шарм, какая-то изюминка, «что-то во мне есть». Все эти определения можно смело вводить в свой арсенал.
– Если женщина не отягощена знаниями, мало читает, но, допустим, обожает танцы, то ей надо искать мужа на дискотеке или в том же кафе. А есть женщина более глубокие, которые могут встретить такого же человека, например, в библиотеке. Нужно понимать себя и понимать, кто тебе нужен. Психологически это важнее всего другого. Что касается работы, то специально искать в своем коллективе — это ерунда. Если химии суждено возникнуть, то она возникнет сама по себе. А полагать — 20 коллег, значит, один будет мой — это обычная лень, так было бы слишком просто.
– Для одного человека это не так важно, а для другого крайне важно, потому что у него мама такой была и он хочет, чтобы за ним присматривали, заботились о нем. Тогда, конечно, женщина должна стараться ему угодить, приготовить что-то вкусное, то, что он любит.
Но главное: ни в коем случае нельзя говорить, как, что, из чего приготовлено. Вот зря ты сказала Володе, что отмачиваешь резинку в керосине. Теперь он возьмет и сам отмочит. А нужно, чтоб все, что ему нравится, было бы только у тебя. И нигде нельзя было бы этого ни достать, ни купить, ни приготовить.
– Это довольно спорно. Однако в принципе не бывает, чтобы люди были открыты друг другу на 360 градусов. Всегда есть какие-то нюансы и детали, которые мы утаиваем даже от самого близкого человека. В этом ничего страшного нет. Так устроен человек.
– Если мужчина ничтожный и ничего не умеет делать, а его заваливать комплиментами, то даже самый глупый поймет, что это чуть ли не издевательство. Хвалить, безусловно, можно, но за дело. Если человек сделал что-то конкретное, его обязательно надо похвалить. Но хвалить за воздух — это нелепость.
– Я уверен, что умные люди гораздо больше ценят индивидуальность, чем подверженность брендам, которые не требуют никакого вкуса. Настоящая женщина всегда ищет какой-то свой стиль.
– Это важный момент. Но аутотренингом обычно учит заниматься психотерапевт. Человек — система самопрограммируемая. Можно себя запрограммировать как на успех, так и на провал. Но это целая метода — система упражнений, которые нужно осваивать с опытным специалистом.
– Думаю, такие способы могут сработать у подростков. Это дешевое самоутверждение — попросить красавца, чтобы он меня проводил, а все заохали и заахали. Если ты хочешь добиться расположения Володи, а он видит, что у тебя есть Аркадий, то он просто отойдет в сторону. И чего ты добилась?
– Готовых рецептов нет. Самое главное — понимать другого человека. Если я общаюсь с Володей, для которого важно, чтобы я выглядела красиво и другие поглядывали, это одно дело. А если у меня погруженный в себя умный Гена, которому это вообще все равно, то он даже не обратит внимания, что это платье новое, хотя отлично к тебе относится.
Подводя итоги, отмечу, что в этих репликах впервые в советское время выразилось то, что приписывалось Западу: ты самостоятельная, ты можешь выйти к нему навстречу, сделать первый шаг. Для советского человека это было совершенно невозможно. Девушка должна была смотреть в пол, не говорить лишнего слова, ждать, когда ее заметят. Я думаю, что именно по этой причине фразы Сусанны стали почти мемами. Они близки к Дейлу Карнеги, к психологической литературе: внушай себе уверенность, занимайся аутотренингом. Это было крайне нехарактерно для Советского Союза. Перестройка и распад страны принесли массу нового в разные сферы, в том числе и в личную жизнь.
«Самая обаятельная и привлекательная» — это хороший, интересный фильм, который психологически предвещал новые времена и поэтому запал в сердце людям. Женщине нельзя отчаиваться никогда, а нужно взять листок бумаги и записать те качества, которые ей нужны от мужчины. Одна напишет «щедрость, красота, остроумие», а другая — «верность, надежность, работа по дому», а третья — еще что-то. Главное — понимать, что надо именно тебе.