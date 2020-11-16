От хандры и стресса: продукты, которые содержат много магния

В чем польза

В медицине магний известен как мощный антистрессовый элемент, помогающий бороться с усталостью, переутомлением и депрессией. В норме в нашем организме содержится примерно 25 граммов магния. Этот легкий металл участвует в 360 обменных процессах, от которых напрямую зависят состояние психики, здоровье сердца и сосудов, щитовидной железы и других жизненно важных систем организма.

защищает кости. Без магния не усваивается кальций — главный строитель костной ткани. Сам по себе кальций накапливается в суставах, и в итоге развивается очень серьезная болезнь — остеопороз.

спасает от диабета. Магний контролирует уровень глюкозы в крови, помогая бороться с резкими всплесками сахара. Кроме того, он ускоряет обмен веществ.

необходим для сердца и сосудов. Врачи говорят, что потребление дневной нормы магния снижает риск возникновения инсульта в разы. Без этого микроэлемента невозможна нормальная работа сердца и сосудов.

сохраняет молодость. С возрастом снижается синтез коллагена, а если не хватает магния, снижение идет в разы быстрее. В итоге кожа становится менее эластичной, теряет плотность, появляются морщины.

Кроме того, магний повышает иммунитет, спасает от бессонницы, головных болей, облегчает ПМС и климакс, снижает раздражительность. Соли магния не только повышают устойчивость к стрессам и нормализуют работу всех органов, но и тормозят развитие злокачественных новообразований.

Продукты, богатые магнием

Суточная доза магния, необходимая взрослому человеку, составляет 500 мг. Немало! Но далеко не все продукты питания могут обеспечить организм человека таким количеством полезного элемента.

Чтобы избавиться от дефицита вещества, включите в рацион продукты, содержащие больше всего магния. Ориентируйтесь на показатель микроэлемента в миллиграммах на 100 г продукта:

отруби пшеничные содержат рекордное количество магния — 590;

какао-порошок — 440;

грецкие и кедровые орехи, кешью, семена тыквы, льна, подсолнечника и кунжута — до 270;

гречка, бобовые культуры, включая сою — до 250;

проросшие зерна пшеницы — до 250;

горький шоколад — до 200;

овсяные хлопья, ячневая крупа и нешлифованный рис — до 150;

шпинат и морская капуста — до 100;

молочные продукты — до 100;

минеральная вода с солями магния — до 950.

Если говорить о том, в каких продуктах магния больше всего, то нужно учесть зелень, фрукты и овощи. Высоким содержанием элемента могут похвастаться свежие плоды зеленого и оранжевого цветов.

Чтобы восполнить недостаток магния и обеспечить его оптимальное усвоение, принимайте еще один элемент — кальций. Его препараты можно купить в аптеке либо употреблять в пищу больше молочных продуктов, листовых овощей, семечек, куриных яиц и морепродуктов.

Магниевый дефицит может нанести ущерб всему организму, ведь без участия элемента не только страдает нервная система, но и замедляются многие жизненно важные процессы. Избежать недостатка вещества можно только в том случае, если питание будет полноценным и регулярным.

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