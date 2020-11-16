Главные тренды декора для дома 2020: яркие акценты и деревенский стиль

1. Винтажные акценты

Мода, как известно, возвращается. И это касается не только одежды. Современные дизайнеры интерьеров все чаще обращаются к винтажным и классическим деталям. Среди характерных элементов Брия Хаммель, дизайнер интерьеров и генеральный директор Bria Hammel Interiors, называет столы, стулья и кресла с диагональными ножками, шпиндели (деревянные декоративные элементы на ножках стульев, лестницах), которые чаще всего можно было встретить в мебели 1800-х и начала 1900-х годов. Однако здесь главное — не переборщить и использовать такую роскошь точечно — максимум один-два элемента в интерьере (пример – на фото выше).

2. Темно-синий цвет

Темно-синий, или классический синий, — цвет 2020 года по мнению института цвета Pantone, дизайнерам он пришелся по вкусу благодаря универсальности. Он обеспечивает идеальный контраст для интерьера и экстерьера как в традиционном, так и в современном домашнем стиле, считает дизайнер интерьеров Керри Келли, основательница Kerrie Kelly Design Lab.

«Независимо от того, обновляете вы кухонный уголок или же помещение с контрастной белой и деревянной отделкой, оттенок создает величественный вид, не становясь полностью черным.»

3. Цветочные обои

Если при прочтении названия вам стало не по себе, не спешите паниковать, возможно, 2020 год заставит вас изменить представления. Цветочные рисунки на обоях по‑прежнему актуальны, но уже в более современном прочтении, отмечает дизайнер интерьеров Абби Фенимор, основатель Studio Ten 25. Крупные элементы, смелые цвета и даже «металлические версии» — такие варианты как никогда в моде. Особенно хороши они для ванн в пудровых оттенках и фойе. Если вы не готовы к кардинальным переменам, можете использовать их в интерьере фрагментарно, сочетая с более спокойными тонами обоев.

4. Контрастный декор

Если вы давно хотели выкрасить свой дом в черный цвет, сейчас — самое время. Но в умеренных количествах, разумеется. Сейчас вполне можно увидеть стул с черной тканью и белой рамой или консольный стол из темного дерева со светлой фурнитурой.

5. Не белые кухни

Полностью белая кухня была тенденцией 2010-х годов. Теперь же дизайнеры переключили внимание в сторону пространств, выходящих за эти рамки. Например, шкафы, островки и полки из натурального дерева позволят сохранить яркую и воздушную атмосферу, не ограничиваясь исключительно белым.

6. Цветные шкафы

Еще один вариант «разбавить» белую кухню — выбрать один или несколько элементов, таких как кухонный островок, навесные шкафы на кухне или базовые шкафы, в смелых цветах — темно-красном, ярко-желтом, зеленом, насыщенно-фиолетовом или темно-синем.

7. Кровати с балдахином

Если вы давно мечтали о королевской кровати — час пробил! Современные кровати с балдахином больше не драпируют тяжелой тканью и массивными изголовьями, отмечает Фенимор. Актуальны версии из акрила, металла и изящных обивочных материалов.

8. Акценты из патины