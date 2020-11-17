Райан Рейнольдс рассказал, каково быть отцом трех дочерей

44-летний Райан Рейнольдс редко рассказывает о семейной жизни со своей 33-летней супругой Блейк Лайвли и их детьми. Однако на днях он разоткровенничался и признался в интервью Access Hollywood, что никогда и представить себе не мог, что он станет отцом трех дочерей. По признанию актера, быть отцом девочек ему очень нравится, пишет Сплетник.
— сказал он.
Рейнольдс отметил, что сам он вырос в семье, где были одни мальчики (у актера есть три старших брата. — Прим. ред.), поэтому рождение дочерей было для него полной неожиданностью.
— признался он.
Актер также рассказал, как они с Блейк совмещают карьеру и личную жизнь, ставя вторую в приоритет.
— заключил он.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли женаты уже восемь лет. Первая дочь пары Джеймс появилась на свет через два года после их свадьбы — скоро она отметит шестилетие. Во второй раз родителями Райан и Блейк стали четыре года назад — у них родилась дочь Инес. Третья дочь супругов, имя которой они долго скрывали, появилась на свет год назад. Девочку пара назвала Бетти.
Дочерей супруги стараются оберегать от внимания посторонних и не показывают их в своих соцсетях.