«Всю ночь просыпался от боли»: сын Регины Тодоренко сломал руку

Регина опубликовала видео, на котором ее сын Миша (или как его называет ведущая – Майкл) играет вместе с педагогом в детскую игру. У мальчика сломана левая рука, на которую наложили гипс.

Михаил Владиславович доволен и даже забыл о том, что всю ночь просыпался от боли в ручке,

Ранее Регина писала следующее: "Когда болеют детки, хочется поменяться с ними местами, лишь бы им было хорошо! Не буду вдаваться в подробности! Просто попрошу у вас совета: подскажите какие-то интересные спокойные игры, чтобы ребенку было весело, эмоционально, но без активных движений".