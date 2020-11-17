«Всю ночь просыпался от боли»: сын Регины Тодоренко сломал руку

Регина опубликовала видео, на котором ее сын Миша (или как его называет ведущая – Майкл) играет вместе с педагогом в детскую игру. У мальчика сломана левая рука, на которую наложили гипс.
– написала Регина.
К телеведущей приехала педагог, которая привезла ребенку много игр.
– написала Регина.
Ранее Регина писала следующее: "Когда болеют детки, хочется поменяться с ними местами, лишь бы им было хорошо! Не буду вдаваться в подробности! Просто попрошу у вас совета: подскажите какие-то интересные спокойные игры, чтобы ребенку было весело, эмоционально, но без активных движений".