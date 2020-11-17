Восемь мелочей, которые на самом деле нравятся мужчинам в женском поведении

Когда позволяешь ему помочь тебе

В эпоху феминизма мужчинам очень сложно быть рыцарями. Ведь девушки почти со всем могут справиться сами (если быть откровенными, то вообще со всем). Но нашим рыцарям все еще приятно, когда мы в них нуждаемся. Так они чувствуют свою ценность. Поэтому если ты позволишь любимому помочь, он будет безумно благодарен. Хотя, конечно, и не скажет.

Когда трогают его волосы

Это девушкам не всегда нравится, когда парень пытается дотронуться до прически, которую они делали несколько часов. Мужчины же, наоборот, обожают, когда трогают их волосы. Попробуй запустить руку в его копну, пока вы вместе лежите на кровати или едете в машине. Эффект увидишь незамедлительно.

Когда ты его слушаешь

Он не просто так рассказывает тебе эту историю. Если возлюбленный с тобой чем-то делится, значит, он доверяет. Лучшей реакцией на это будет внимательность. Чтобы партнер чувствовал, что он тебе небезразличен.

Мужчины любят, когда девушки проявляют инициативу

Мы привыкли, что все первые шаги должен делать мужчина. Первым писать, звонить, звать на свидания. А что, если взять и сделать все наоборот? Многие парни — очень застенчивые создания, которые в глубине души боятся, что их отвергнут. Именно поэтому они могут долго не решаться что-то сделать или сказать.

И да, они любят инициативных девушек. А еще, когда ты в ответ делаешь что-то первой, мужчина понимает, что не зря старается.

И когда смеются над его шутками

Мужчинам нравится, когда девушки не стесняются проявлять свои эмоции. Особенно положительные. Ведь это значит, что рядом с ним ты можешь чувствовать себя собой. А еще им становится приятно, потому что они понимают, что знают, как поднять тебе настроение.

Когда ты пугаешься и прижимаешься к нему

Мужчины любят играть в защитников. Но так как от мамонтов нас охранять больше не надо, они готовы подставить свое твердое мужское плечо в любых других ситуациях.

Поэтому, когда ты пугаешься зомби в ужастике и прижимаешься к груди любимого — знай, ему это на самом деле очень нравится. Ты для него всегда маленькая и пушистая, а он в этот момент ощущает себя большим и грозным львом.

Когда ты улыбаешься ему

Есть что-то магическое в женской улыбке (вспомним Мону Лизу). Поэтому рядом с ним старайся чаще улыбаться. Во-первых, для него это опознавательный знак, что вам вдвоем хорошо. А во-вторых, это делает тебя немного привлекательнее.

Когда его не стесняются

Взять его за руку или даже просто поцеловать в щеку — мужчине нравится, когда ты открыто проявляешь свою любовь. Так он видит, что тебе не стыдно быть рядом с ним.