Назван самый сексуальный мужчина планеты 2020 года

Журнал People уже много лет каждый год выбирает среди знаменитостей самого сексуального мужчину в мире. И в этом году это звание, по мнению издания, больше остальных заслужил 33-летний американский актер Майкл Б. Джордан.

«Это классное ощущение. Знаете, все всегда шутили: «Майк, это то, что ты никогда не получишь». Но это отличный клуб, частью которого здорово стать»,

— поделился он впечатлениями от своего нового титула.

Майкл Б. Джордан ФОТО: pinterest.com

Майкл Б. Джордан известен зрителям по фильмам «Станция "Фрутвейл"», «Черная Пантера», «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2», пишет онлайн портал Spletnik.

Он также активно выражает свою гражданскую позицию: Джордан участвовал в протестном движении Black Lives Matter и призывал к участию в голосовании на президентских выборах.

Майкл Б. Джордан ФОТО: pinterest.com

Сердце актера свободно. На вопрос, кто в семье больше всего обрадуется его новому званию, Майкл говорит, что это определенно будут женщины.

Когда моя бабушка была жива, она коллекционировала журналы, а моя мама и мои тети, естественно, тоже их читали. Это то, для чего у них определенно всегда будет особое место,

— отметил он.