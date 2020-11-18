Что скрывает бурый рис и справедливо ли его считают полезным

Мы решили разобраться с одним из самых ходовых и, как считается, самых полезных – коричневым или бурым рисом. Почему? Исходя из последних исследований американских ученых-диетологов, в буром рисе есть мышьяк. Но есть и хорошая новость: ученым удалось найти способ приготовления риса, который значительно сократит наличие в продукте опасного металла.

Начнем с особенностей бурого риса.

Почему он бурый

Потому что его покрывает шелуха. Она и придает ему цвет и текстуру, узнаваемый привкус ореха. И это первое отличие от белого. Так как белый рис оттого и белый, что в процессе обработки лишился этой самой шелухи.

С оболочкой разобрались. А теперь – его расхваливаемые свойства "отлично влиять на организм".

Низкий гликемический индекс

Действительно, в буром/коричневом рисе ГИ ниже, чем в белом: 50 против 67. А мы помним – чем ниже индекс, тем слабее повышается уровень сахара в крови. Пока плюс, но не внушительный.

А что с калориями?

Один из главных вопросов, интересующих всех, кто старается правильно питаться и следить за фигурой, безусловно, шелуха. В ней содержаться пищевые волокна и полезные жиры. Это плюс. Сравним количество калорий. В 100 г вареного басмати – 127 ккал. В 100 гр вареного бурого риса – 120 ккал. Очевидное не комментируем.

Тем более у нас есть то, что требует особого внимания.

В буром рисе есть мышьяк

Впрочем, как и в любом другом рисе. Но в буром рисе его все же больше. (Это доказано теми самыми исследованиями ученых, см. выше). Мышьяк – тяжелый металл и очень токсичен, а в рис он попадает из грунтовых вод.

Почему мышьяка в буром рисе больше – ответ на поверхности. Бурый не проходит стадию обработки, в отличие от других видов риса. То же самое и с антинутриентами (соединениями, препятствующие усвоению питательных веществ). Их тоже больше в буром рисе. Но выход есть.

Как избавиться от мышьяка

Ученые Шеффилдского университета в Великобритании рассказали о способе приготовления риса, при котором можно сократить присутствие мышьяка от 50% до 75%. Этот метод назвали пропаривание с абсорбцией.

Нужно варить рис в течение 5 минут в кипяченой воде. Затем слить воду и заменить чистой. Потом варить до готовности на медленном огне.