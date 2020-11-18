Устойчивая красота: в чем разница между натуральной, органической и эко-френдли косметикой

Натуральная косметика

Принято полагать, что естественные природные компоненты сразу же определяют натуральную косметику. На самом же деле, натуральная косметика не имеет строгих определений и не регулируется четким списком продуктов. Выдержка натуральных природных компонентов в составе составляет примерно 20-50%. Так что выбирая натуральную косметику ты абсолютно не обезопасишь себя от воздействия синтетических стабилизаторов и консервантов.

Что касается современных брендов, многие из них добавляют в свои косметические продукты ингредиенты природного происхождения, которые подвергаются высокой степени обработки и потенциально могут быть даже вредны. Чтобы не попасться на уловку маркетологов, не стоит доверять одной только надписи "натурально". Внимательно изучи состав косметических продуктов.

Органическая косметика

Органические продукты имеют более строгие определения. Самое главное, чем они знамениты — это исключительно природные компоненты в составе продуктов (не меньше 95%), которые никак не вредят окружающей среде.

Сертифицированная органическая косметика имеет набор правил, используемых для контроля роста растения. Они являются руководящими принципами в изготовлении продуктов и чаще всего имеют юридическую силу.

Органическая продукция с каждым годом собирает вокруг себя все больше интересующихся. Отказ от тестирования на животных, перерабатываемые упаковки и безопасное выращивание продуктов помогает стать ближе к понятию устойчивая красота. А все это подтверждают сертификаты органической косметики:

BDIH

Soil Association

ECOCERT

ICEA

USDA

NATRUE

BioCosc

Эко-френдли косметика

Социально-ответственные компании отличаются пометкой ECO. Они продвигают органическое и устойчивое движение, благодаря отказу от компонентов, которые можно получить синтетическим путем.

Экологически чистая косметика содержит в своем составе не менее 95% компонентов природного происхождения и как минимум 50% органических растительных ингредиентов. Это все минимизирует вредное воздействие на окружающую среду, соответствуя здоровому образу жизни.