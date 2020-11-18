Как сделать модным любой гардероб: мнение стилиста

Цветы весной? Как это оригинально!

Помните фразу из фильма?

Это действительно неоригинально, но от этого никуда не деться. Тренды повторяются из года в год, и я могу, закрыв глаза, предсказать тренды на три года вперед.

Нас постоянно подгоняют выкидывать весь свой гардероб и покупать новый. Не стоит этого делать: практически все, что вы достанете из своего гардероба, попадет в тот или иной тренд!

Например, в этом году модно черное, латекс, немного готики и большие сумки. Достаньте из шкафа черную бархатную вещь — попадете в тренд на черный цвет и готику. Наденьте свои высокие ботфорты — вот тренд на латекс. И поищите в шкафу большую сумку (скорее всего, она осталась у вас еще с прошлого года).

Все можно притянуть к тренду

А история про «выкиньте и купите новое» — это просто маркетинг.

Мой совет: интерпретируйте свои вещи под тренды и собирайте модные луки из существующих. Можно с одним и тем же гардеробом успешно кочевать из сезона в сезон. Не думайте, что я каждый год устраиваю большую распродажу и покупаю все новое. У меня есть любимые вещи, которые я ношу по 10 лет!

Главный плюс трендов в том, что все бренды начинают делать вещи в этом стиле, и вы точно сможете найти что-то подходящее вам.

Например, желтый цвет. Он сейчас ультрамодный. Но желтый — очень сложный цвет, по статистике, он не идет практически никому. Когда он становится трендом, в магазинах появляется куча желтых вещей. А значит, вы точно сможете найти то самое единственное желтое платье, которое идет именно вам.

Та же история с длинными перчатками. В прошлом году, когда этот тренд только начинался, их было сложно найти. Бренды типа Balenciaga продавали перчатки за тысячи евро. А этой зимой их уже можно купить за 7 евро и носить следующие 50 лет.

Однажды в Гонконге я купила за 700 долларов большой воротник Comme des Garçons. Я его очень люблю и ношу уже лет семь.

Но сейчас, когда большие воротники снова попали в тренд, можно найти такой за 50 евро у каких-нибудь русских дизайнеров.

Или, допустим, вам никак не идут кепки, но очень хочется. Дождитесь тренда на кепки, и вы точно найдете ту самую! Вот зачем нужны тренды.

5 самых модных трендов

Кстати, по статьям из модных журналов, практически невозможно узнать о трендах сезона: ну не бывает «5 самых модных трендов». Трендов в каждом сезоне в 20 раз больше! А модные статьи — это мнение редактора, которого вдохновили какие-то вещи.

Будь я на его месте, я бы сказала, что в этом сезоне надо носить латекс, ботфорты, огромные цепи, трикотажные мини и прозрачные юбки с шерстяными колготками. Красиво? Попробуйте так одеться и пойти на работу! Это будет как минимум неуместно.

Самый простой способ понять, что модно — это посмотреть на бренды масс-маркета. Они быстрее всех реагируют на тренды (от появления тренда до появления модной вещи в магазине проходит не более двух недель).

Еще один классный способ — найти блогера, который вам нравится по стилю или который похож на вас по типажу.