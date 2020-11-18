Как перестать храпеть: советы врача

Причины храпа

Храпеть люди начинают по многим причинам, пишет Wday. Можно выделить основные из них:

неправильное строение перегородки носа — врожденное или приобретенное в результате травмы;

полипы в носовой полости;

в детском возрасте причиной могут стать аденоиды;

врожденные патологии верхних дыхательных путей;

злокачественные опухоли в носовой области;

заболевания щитовидной железы;

избыточный вес;

злоупотребление алкогольными напитками;

курение;

аллергия;

постоянная усталость и стрессы;

у беременных женщин храп может вызвать токсикоз;

употребление некоторых лекарственных препаратов (снотворное, транквилизаторы).

Иногда храп может сигнализировать о серьезном заболевании. Для того чтобы выяснить первопричину, необходимо обратиться к врачу-отоларингологу. Он назначит нужное обследование и адекватное лечение.

Как перестать храпеть во сне?

В зависимости от причин возникновения храпа лечение может быть разным. При заболеваниях органов дыхания проводят операции по удалению полипов и аденоидов, искривление перегородки носа тоже исправляют хирургическим путем. Дополнительно назначают прием лекарств.

Избавиться от храпа можно, соблюдая общие рекомендации по изменению образа жизни:

при ожирении — наладить питание и избавиться от лишнего веса;

бросить курить;

отказаться от алкогольных напитков;

не злоупотреблять снотворными препаратами;

наладить режим сна и отдыха, спать не меньше 8 часов в сутки;

проветривать комнату перед сном;

приобрести удобную подушку;

спать на боку.

Для облегчения состояния при аллергии принимают антигистаминные препараты.

Есть и специальные приспособления для борьбы с проблемой: капы, которые на ночь фиксируются в ротовой полости, фиксирующие наклейки для носа.

При серьезных патологиях используют устройство, снабжающее человека воздухом.

Все лечение должно проходить под наблюдением врача. Если человек храпит постоянно, это веское основание обратиться к специалисту. Храп может быть симптомом апноэ сна — прекращения дыхания на короткий период.