Как перестать храпеть: советы врача

Храп не только мешает спать, но и может означать наличие некоторых заболеваний. Каковы основные причины храпа? Как перестать храпеть? Давайте разберемся.
Причины храпа
Храпеть люди начинают по многим причинам, пишет Wday. Можно выделить основные из них:
- неправильное строение перегородки носа — врожденное или приобретенное в результате травмы;
- полипы в носовой полости;
- в детском возрасте причиной могут стать аденоиды;
- врожденные патологии верхних дыхательных путей;
- злокачественные опухоли в носовой области;
- заболевания щитовидной железы;
- избыточный вес;
- злоупотребление алкогольными напитками;
- курение;
- аллергия;
- постоянная усталость и стрессы;
- у беременных женщин храп может вызвать токсикоз;
- употребление некоторых лекарственных препаратов (снотворное, транквилизаторы).
Иногда храп может сигнализировать о серьезном заболевании. Для того чтобы выяснить первопричину, необходимо обратиться к врачу-отоларингологу. Он назначит нужное обследование и адекватное лечение.
Как перестать храпеть во сне?
В зависимости от причин возникновения храпа лечение может быть разным. При заболеваниях органов дыхания проводят операции по удалению полипов и аденоидов, искривление перегородки носа тоже исправляют хирургическим путем. Дополнительно назначают прием лекарств.
Избавиться от храпа можно, соблюдая общие рекомендации по изменению образа жизни:
- при ожирении — наладить питание и избавиться от лишнего веса;
- бросить курить;
- отказаться от алкогольных напитков;
- не злоупотреблять снотворными препаратами;
- наладить режим сна и отдыха, спать не меньше 8 часов в сутки;
- проветривать комнату перед сном;
- приобрести удобную подушку;
- спать на боку.
Для облегчения состояния при аллергии принимают антигистаминные препараты.
Есть и специальные приспособления для борьбы с проблемой: капы, которые на ночь фиксируются в ротовой полости, фиксирующие наклейки для носа.
При серьезных патологиях используют устройство, снабжающее человека воздухом.
Все лечение должно проходить под наблюдением врача. Если человек храпит постоянно, это веское основание обратиться к специалисту. Храп может быть симптомом апноэ сна — прекращения дыхания на короткий период.
Риск возникновения храпа увеличивается с возрастом, так как мышцы горла становятся менее упругими. Из-за особенностей строения дыхательных путей женщины меньше склонны к ночным руладам. Решить проблему, как перестать храпеть девушке, помогут все указанные рекомендации.