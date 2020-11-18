Ср, 18.11.2020

Как перестать храпеть: советы врача

Храп. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Храп не только мешает спать, но и может означать наличие некоторых заболеваний. Каковы основные причины храпа? Как перестать храпеть? Давайте разберемся.

Причины храпа

Храпеть люди начинают по многим причинам, пишет Wday. Можно выделить основные из них:

  • неправильное строение перегородки носа — врожденное или приобретенное в результате травмы;
  • полипы в носовой полости;
  • в детском возрасте причиной могут стать аденоиды;
  • врожденные патологии верхних дыхательных путей;
  • злокачественные опухоли в носовой области;
  • заболевания щитовидной железы;
  • избыточный вес;
  • злоупотребление алкогольными напитками;
  • курение;
  • аллергия;
  • постоянная усталость и стрессы;
  • у беременных женщин храп может вызвать токсикоз;
  • употребление некоторых лекарственных препаратов (снотворное, транквилизаторы).

Иногда храп может сигнализировать о серьезном заболевании. Для того чтобы выяснить первопричину, необходимо обратиться к врачу-отоларингологу. Он назначит нужное обследование и адекватное лечение.

Как перестать храпеть во сне?

В зависимости от причин возникновения храпа лечение может быть разным. При заболеваниях органов дыхания проводят операции по удалению полипов и аденоидов, искривление перегородки носа тоже исправляют хирургическим путем. Дополнительно назначают прием лекарств.

Избавиться от храпа можно, соблюдая общие рекомендации по изменению образа жизни:

  • при ожирении — наладить питание и избавиться от лишнего веса;
  • бросить курить;
  • отказаться от алкогольных напитков;
  • не злоупотреблять снотворными препаратами;
  • наладить режим сна и отдыха, спать не меньше 8 часов в сутки;
  • проветривать комнату перед сном;
  • приобрести удобную подушку;
  • спать на боку.

Для облегчения состояния при аллергии принимают антигистаминные препараты.

Есть и специальные приспособления для борьбы с проблемой: капы, которые на ночь фиксируются в ротовой полости, фиксирующие наклейки для носа.

При серьезных патологиях используют устройство, снабжающее человека воздухом.

Все лечение должно проходить под наблюдением врача. Если человек храпит постоянно, это веское основание обратиться к специалисту. Храп может быть симптомом апноэ сна — прекращения дыхания на короткий период.

Риск возникновения храпа увеличивается с возрастом, так как мышцы горла становятся менее упругими. Из-за особенностей строения дыхательных путей женщины меньше склонны к ночным руладам. Решить проблему, как перестать храпеть девушке, помогут все указанные рекомендации.

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