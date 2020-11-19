Помолодеть на десять лет? Шесть бьюти-лайфхаков, которые помогут это сделать

Хотите несколькими движениями стереть с лица пять, а то и десять лет? Просто добавьте несколько простых трюков к своей ежедневной бьюти-рутине – и дело в шляпе!

Используйте грунтовку для макияжа

Перед тем как наносить базу для макияжа, нанесите на лицо грунтовку, которая заполнит все мелкие морщин, смягчит структуру кожи и сделает ее ровнее. Если вам нужно только откорректировать тон и цвет лица, выбирайте тонированные грунтовки, а вот если хотите замаскировать морщинки, отдавайте предпочтение силиконовым.

Используйте хайлайтер

Правильно нанесенный хайлайтер поможет визуально приподнять внешние уголки глаз, которые выдают наш возраст. Для этого нанесите немного средства чуть ниже уровня роста бровей, от внутреннего угла к внешнему, слегка приподняв линию. Также стоит нанести хайлайтер на верхнюю область скул, а также вдоль переносицы.

Замените черную тушь для ресниц на синюю

Звучит сомнительно, но на самом деле синий оттенок ресниц сделает белки глаз ярче, а сами глаза – более блестящими. А это один из самых важных признаков юности.

Измените форму ногтей

Когда в следующий раз будете делать маникюр, попросите мастера придать вашим ногтям миндальную форму – она делает руки визуально моложе. Также стоит отдавать предпочтение телесным оттенкам лака.

Измените прическу

Если у вас прямые волосы, возможно, вам пора отрезать челку: во‑первых, она поможет скрыть морщинки на лбу, а во‑вторых, визуально сделает лицо немного моложе. Если у вас вьющиеся волосы, сделайте стрижку каскадом, так как она делает волосы более густыми.

Добавьте блеска волосам