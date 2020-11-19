Это делают все! Пять ошибок, которые могут погубить волосы

Эти ошибки способны свести на «нет» все ваши усилия по уходу за волосами. Проверьте, не совершаете ли вы одну из них, советует «Домашний Очаг».
Вы моете волосы вниз головой
Когда вы моете волосы вниз головой, то верхний слой чешуек чрезмерно раскрывается. Частое мытье в таком положении делает волосы более уязвимыми и ломкими.
Чтобы сохранить здоровье волос, их лучше мыть стоя. Намыливайте только корни – волосы в любом случае промоются пеной по всей длине. После мытья нанесите средства по уходу с кислым pH. Это может быть кондиционер, маска или простая вода с уксусом. Эти средства помогут закрыть кутикулы и сделать волосы более гладкими и блестящими.
Вы наносите маску на мокрые волосы
Перед тем как наносить маску на волосы, их необходимо максимально отжать полотенцем – так, чтобы с них уже не стекала вода. Конечно, это создает некоторые неудобства и занимает больше времени, но, нанося маску на мокрые волосы, вы получаете только треть от ожидаемого эффекта.
Все дело в том, что молекулы воды препятствуют проникновению средства вглубь волоса. Ее действие становится поверхностным. Получается, что вы зря тратите продукт – он просто смывается водой, не оказывая должного эффекта.
Вы втираете кондиционер в корни волос
Кондиционер для волос предназначен в большей степени для кончиков волос и середины их длины. На корни наносить его нельзя! Попадая на кожу головы, кондиционер может забивать поры и нарушать работу сальных желез. Закупоренные поры неизбежно будут расширяться, что может привести к усиленному выпадению волос.
После мытья вы накручиваете на голову полотенце
Мокрые волосы подвержены ломкости, и обращаться с ними нужно аккуратно. Когда вы закручиваете их в полотенце, они растягиваются – что приводит к нарушению их структуры и отслоению чешуек.
К тому же, в распаренной коже головы волосяные луковицы становятся уязвимыми. Даже небольшая нагрузка на волосы может привести к их выпадению. Как же делать правильно? Специалисты рекомендуют заменить тяжелое махровое полотенце легкой хлопковой футболкой или микрофиброй.
Вы сушите волосы феном, опустив голову вниз
Как и в случае с мытьем, сушка феном в положении вниз головой крайне нежелательна. Такие действия ведут к необратимым повреждениям кутикулярного слоя волос.
Сушить волосы феном нужно в положении стоя. Обязательно используйте направляющую насадку, которую необходимо расположить под острым углом к волосам. Начните с корней волос, постепенно продвигаясь по всей их длине. Такой способ сушки помогает закрыть чешуйки и добавить волосам гладкости и блеска.