Груша или яблоко? Диета по типу телосложения

Самые вредные продукты для «яблочников» — углеводы, особенно простые. Разумеется, полностью отказаться от продуктов, их содержащих невозможно (да и не нужно), но следите за тем, чтобы их доля в рационе не превышала 40%. И, конечно же, отдавайте предпочтение продуктам со сложными углеводами. Также стоит отказаться от сладких напитков, в том числе соков – в них нет клетчатки, регулирующей сахар в крови, зато очень много фруктозы, обеспечивающей мгновенный всплеск инсулина.

Узкие плечи, талия, но не очень выраженная, и пышные бедра – это признаки типа телосложения «груша». Если это ваш случай, то у нас хорошая новость: согласно исследованию 2014 года, жир, который «оседает» на бедрах, не только безопасен, но даже полезен для здоровья. У людей с типом телосложения «груша» ниже риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но если вы все же хотите сбросить немного лишнего веса, вам стоит придерживаться следующих правил.

Что можно есть