Груша или яблоко? Диета по типу телосложения

Как худеть, если у вас фигура «яблоко», «груша» или «песочные часы»?
Мы все очень разные и, честно говоря, это здорово. Скучно было бы жить в мире, где все мужчины и женщины были бы одного типа, даже если этот тип – идеал из глянцевого журнала. Но разный тип телосложения (и разные способы, которыми тело накапливает и удерживает жир) сказывается на том, как распределяются запасы жира на теле, а так же на том, какими способами от него лучше избавляться. «Домашний Очаг» рассказывает, как эффективнее всего стоит худеть обладательницам самых распространенных типов фигуры.
У людей этого типа телосложения лишний жир обычно скапливается в области туловища, плечи обычно шире, чем бедра, а руки и ноги почти не накапливают жир. Это самый опасный тип телосложения для здоровья: ведь жир, откладывающийся на животе, «обнимает» внутренние органы, нарушая их работу. Если вы «яблоко», вам стоит уделять больше внимания здоровью сердечно-сосудистой системы, заниматься спортом и контролировать уровень сахара в крови.
Самые вредные продукты для «яблочников» — углеводы, особенно простые. Разумеется, полностью отказаться от продуктов, их содержащих невозможно (да и не нужно), но следите за тем, чтобы их доля в рационе не превышала 40%. И, конечно же, отдавайте предпочтение продуктам со сложными углеводами. Также стоит отказаться от сладких напитков, в том числе соков – в них нет клетчатки, регулирующей сахар в крови, зато очень много фруктозы, обеспечивающей мгновенный всплеск инсулина.
Узкие плечи, талия, но не очень выраженная, и пышные бедра – это признаки типа телосложения «груша». Если это ваш случай, то у нас хорошая новость: согласно исследованию 2014 года, жир, который «оседает» на бедрах, не только безопасен, но даже полезен для здоровья. У людей с типом телосложения «груша» ниже риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Но если вы все же хотите сбросить немного лишнего веса, вам стоит придерживаться следующих правил.
Что можно есть
Нежирные белки, листовая зелень и полезные жиры – вот три «кита», на которых стоит основывать свой рацион. Салаты из свежих овощей с оливковым маслом, а также белое мясо курицы или постная говядина – вот лучший вариант обеда.
Главная опасность для вас – это сахар. Это не значит, что вам придется навсегда забыть о десертах – кусочек любимого торта или плитка темного шоколада время от времени даже полезны. Но важно избегать продуктов, в которых содержится скрытый сахар. Ваше главное правило – отказ от любых продуктов, в которых содержится больше 3 граммов добавленного сахара.
Один из самых популярных типов фигуры: ярко выраженная талия и примерно равные по ширине плечи и бедра. При этом типе фигуры лишний вес распределяется почти равномерно и незаметно, но если его становится слишком много, это может быть опасно для здоровья. Рассказываем, что делать, чтобы максимально легко от него избавиться.
Овощи – вот ваши лучшие друзья. При типе телосложения «песочные часы» лишний вес набирается в основном за счет перекусов. Чтобы поддерживать красивую фигуру, старайтесь в каждый прием пищи есть овощи – они не только полезны, но и отлично насыщают, утоляя быстрый голод и сохраняя фигуру.
От чего стоит отказаться
У женщин с типом фигуры «песочные часы» обычно выше уровень гормонов эстрогена и прогестерона, которые защищают наше сердце и сосуды, но, увы, помогают легче накапливать лишний жир, особенно на фоне стресса. Поэтому стоит контролировать количество продуктов с высоким содержанием жира в рационе и особенно – жирных сладостей, таких как мороженое, конфеты или выпечка.