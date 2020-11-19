Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

Суп-харчо – одно из самых популярных блюд национальной грузинской кухни. Такой суп очень пряный, острый и густой. Классический суп готовится из говядины с добавлением соуса ткемали, грецких орехов и риса. Но есть и другие варианты харчо: с курицей, бараниной и свининой. «Сегодня» рассказывает, как приготовить.
Классический рецепт
Ингредиенты:
500 г говяжьего мяса (можно заменить бараниной)
250 г грецких орехов
300 г риса
200 г соуса ткемали
3 зубчика чеснока
2 луковицы
100 мл растительного масла
2 ч. ложки хмели-сунели
красный перец, соль и пучок свежей зелени – по вкусу
Рецепт приготовления
Мясо промойте под проточной водой и нарежьте кубиками. Положите его в кастрюлю и залейте 2 л воды. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
Варите 2 часа, не забывая помешивать и снимать пену.
Дождитесь, пока сварится мясо, а потом добавьте рис и готовьте еще 15 минут.
Лук очистите и мелко покрошите.
Обжарьте на растительном масле до приобретения золотистого оттенка.
Орехи очистите и измельчите, положите в бульон вместе с луком. Варите около 10 минут.
После этого добавьте в суп соус и приправы, посолите и варите минут 5.
Чеснок очистите и нарежьте, а потом погрузите в готовый суп. И не забывайте, что подавать суп-харчо следует с достаточным количеством свежей зелени.
Суп-харчо из курицы
Ингредиенты:
куриная грудка
полстакана риса
2 зубчика чеснока
4 ст. ложка соуса ткемали
1 луковица
4 ст. ложки обычного томатного соуса
1 пучок петрушки
хмели-сунели – по вкусу
Рецепт приготовления
Промойте куриную грудку, положите в кастрюлю, залейте водой, посолите по вкусу и варите около 30 минут.
Примерно за 20 минут до окончания процесса положите к мясу промытый рис и порезанный лук (его нужно предварительно почистить).
Минут через 10 добавьте в суп мелко наструганный чеснок, соусы, хмели-сунели и лавровый лист.
Положите черный молотый перец по вкусу. Измельченная петрушка добавляется уже в самом финале приготовления супа.
Как приготовить суп-харчо из баранины
Известно, что суп-харчо имеет кислую основу, которая создается соусами и помидорами. Но можно в качестве подобной основы использовать белое сухое вино.
Ингредиенты:
250 г риса
2 луковицы
1 кг бараньих ребрышек
150 г моркови
150 г картофеля
200 г томатов в собственном соку
2 ст. ложки растительного масла
5 зубчиков чеснока
1 ч. ложка кориандра
2 ст. ложки белого вина
по 1 ч. ложки острого красного и черного перцев
1 пучок кинзы
соль по вкусу
Рецепт приготовления
В казанок аккуратно положите ребрышки жиром вниз и обжарьте по 5 минут каждую сторону.
Не забудьте предварительно удалить с ребрышек пленки.
Лук и морковь очистите, нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на другой сковороде.
Семена кориандра и черный перец растолките, смешайте с солью и красным перцем.
Тем временем в казан налейте вино, положите пряности, а также смесь моркови и лука.
Тщательно перемешайте и посолите по вкусу.
Томаты взбейте при помощи блендера в однородную массу и влейте в суп, вскипятите.
Потом залейте содержимое казанка 2 л воды и варите 35 минут после закипания.
Очистите и настругайте клубни картофеля на небольшие кусочки.
Хорошенько промойте рис.
Положите рис с картофелем в бульон и готовьте примерно 20 минут.