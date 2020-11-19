Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон запускает марку секс-игрушек: «Вибратор должен стать предметом личной гигиены»

31-летняя Дакота Джонсон объявила о запуске бренда продуктов для "интимного велнеса" Maude. По случаю старта проекта актриса снялась в фотосессии для британского Vogue в новом имидже — звезда перекрасилась в черный цвет и дала небольшое интервью изданию, пишет Сплетник.
Сексуальное благополучие — одно из основных прав человека. Секс по обоюдному согласию и интимное удовольствие — это забота о себе. Не новичок в теме близости, Дакота Джонсон стала современным секс-символом с тех пор, как вышли фильмы из серии "50 оттенков серого". Теперь актриса — инвестор и креативный директор стартапа в области сексуального здоровья, который уже успел завоевать любовь поклонников,
— прорекламировало издание детище Дакоты.
Сама же актриса уверена, что вибратор должен стать предметом личной гигиены. По мнению Дакоты, сексуальное наслаждение — одна из неотъемлемых составляющих жизни современного человека. Кроме секс-игрушек, марка звезды будет выпускать органические презервативы и персонализированные лубриканты.
Знаменитость уверена, что каждый должен иметь доступ к качественным сексуальным товарам независимо от пола, возраста или сексуальной ориентации.
Индустрия сексуального здоровья уже 100 лет принадлежит одним и тем же компаниям. Их подача устарела и не подходит для современного человека. Покупатели обычно сталкиваются с продуктом, ориентированным исключительно на мужчин или женщин. Сексуальное благополучие — это забота о себе. Для меня забота о своем теле в сексуальном плане должна быть такой же, как забота о своем теле с точки зрения получения питательных веществ, ухода за кожей, физических упражнений и так далее. Секс важен, это особенный процесс, и к нему следует относиться соответственно,
— сказала в интервью изданию актриса.
— добавила она.
По мнению Дакоты, многие люди перестали воспринимать разговоры о сексе по обоюдному согласию, сексуальности, ориентации и заботе о своем сексуальном здоровье как что-то неприличное.
Важно, чтобы разговоры о сексуальном здоровье были дестигматизированы. Слишком долго сексуальное здоровье преподносилось чрезмерно агрессивно и четко с гендерными стереотипами. Секс — это самое интимное, что могут делать люди, и мне бы хотелось увидеть мир, в котором мы не только не будем осуждать секс и свое тело, но и научимся должным образом заботиться о себе и партнере. Наши человеческие тела это заслуживают,
— подытожила она.