Жизнь с синим цветом: почему очки стали необходимостью

Усталость, напряжение и сухость глаз, головные боли, затуманенное зрение, боль в шее и плечах, снижение концентрации и работоспособности, раздражительность, проблемы со сном… Знакомо? Часто мы просто стараемся игнорировать неприятные симптомы и думаем, что виной всему напряженный рабочий день. Но, возможно, дело не только в этом.

Виной вышеперечисленных неприятностей может быть не только неправильная поза во время работы за компьютером или стресс, но и «цифровой зрительный синдром» или цифровое напряжение глаз. «У многих первые симптомы начинают проявляться уже через 2 часа работы за компьютером», - говорит оптометрист международного интернет-магазина очков для зрения OhSpecs.com Виктория Журавлева.

Не стоит думать, что экранный синдром характерен только для белых воротничков-трудоголиков или прилежных студентов, просиживающих дни напролет перед монитором. Повседневная реальность перетекает в виртуальную. Например, молодые мамы, которые остаются дома с маленькими детьми, пользуются планшетами или мобильными телефонами до 10 часов подряд, чтобы пообщаться в социальных сетях и на форумах. Геймеры могут не отрываться от любимой игры практически сутки. Мы смотрим все выходные напролет любимые сериалы в стриминговых сервисах. Крутим в руках смарт-устройство. пока ждем своей очереди или сидим в автомобильной пробке. Экран во всех своих проявлениях стал главным окном в мир.

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Синий свет и сон

Свет, который мы видим, содержит весь спектр радуги, от красного до фиолетового. Синий свет, включающий световые волны от 380 до 500 нм, отличается наиболее высокой энергией. Даже в источнике света, который кажется нам белым, всегда присутствуют «синие» волны, хотя наш глаз их и не воспринимает (точно так, как мы не слышим ультразвук). Все электронные устройства с экранами, которые нас окружают, произведены с использованием светодиодов, излучающих свет синего спектра.

Мы, благодаря синему спектру, сохраняем бдительность и бодрость - свет препятствует выработке мелатонина, который отвечает за качество сна. Синий светодиодный свет в два раза сильнее подавляет выработку мелатонина, чем, например, теплый желтый свет старых лампочек накаливания. Одно из исследований, которое упоминает Мэттью Уолкер в книге «Зачем мы спим?», обнаружило, что использование планшета в течение двух часов перед сном снижает секрецию мелатонина на 23%. Таким образом, использование светодиодных устройств влияет на естественные ритмы и качество сна, а также и на то, насколько бодрыми мы себя чувствуем в течение дня.

Как защититься от экранов?

Понятно, что экраны никуда не исчезнут из нашей жизни. Поэтому чем больше их в нашей жизни, тем больше нужно уделять времени профилактике и гигиене зрения. «Лучи синего спектра фокусируются на некотором расстоянии перед сетчаткой глаза, поэтому мы видим синие объекты несколько размытыми. Для достижения четкости человеку приходится напрягать глаза, сфокусироваться», - говорит оптометрист Виктория Журавлева.

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Можно задуматься о приобретении защитных очков, которые блокируют синий свет. Фильтрация этого спектра поможет снять напряжение с глаз и сопутствующие симптомы. Это особенно важно, если приходится смотреть на экран после наступления темноты, когда должен запуститься естественный механизм выработки мелатонина. «Очки с «эффектом блокировки синего света» производятся с диоптриями и без. Поэтому они подойдут и тем людям, кому коррекция зрения не нужна», - советует Журавлева. А новая стильная оправа сделает ваш модный образ еще более интересным.

Про гимнастику для глаз все слышали, но мало кто реально практикует. А зря... По словам оптометриста, можно следовать простому правилу 20-20-20. Каждые 20 минут в течение 20 секунд оторваться от экрана и смотреть, по крайней мере, на 20 шагов вдаль и 20 раз моргнуть. Комплексов упражнений множество – выберите подходящий именно вам.

Для профилактики возникновения Цифрового синдрома установите для себя простые правила. Например, на работе не скроллить ленту в социальных сетях во время обеда, выбирать прогулку вместо просмотра кино, предпочесть печатную книгу планшету. Можно договориться с домочадцами о правиле – один день в месяц вы проводите всей семьей без экранов (включая смартфоны, телевизор, компьютерные игры на планшете). Поверьте, вам придется открыть для себя много новых занятий!

Как правильно отдыхать от экрана (об этом все слышали, но мало кто делает)?

- Во время работы делайте короткие перерывы

- Не забывайте про гимнастику для глаз

- Снизьте яркость экрана

- Сделайте шрифт или объекты на экране крупнее

- При возникновении сухости глаз используйте капли

- Приобретите защитные очки