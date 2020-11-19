Смотрите, кто пришел на изысканный парфюмерный вечер салона Art & Gourmet

Пока в мире так много неопределенности, люди жаждут приятных впечатлений, в Таллине состоялось мероприятие, где можно было отдохнуть душой, погрузившись в мир эстетики и искусства. Первый в Эстонии светский салон Art & Gourmet в очередной раз собрал гостей. На этот раз темой вечера было выбрано «Парфюмерное искусство», а главным спикером стал приглашенный эксперт парфюмерной индустрии и создатель «Лаборатории Парфюма» Валерий Морозов.
Традиционно светский салон Art & Gourmet, созданный финансистом и организатором светских мероприятий Анной Павловой, начинается с историй о разных изысканных напитках. Знаковым коктейлем вечера стал легендарный bellini - нежный персиковый коктейль, аромат которого напоминает о теплом лете и навевает приятные воспоминания. Следующий коктейль каждый из гостей выбирал самостоятельно, поэтому бармен светского салона без устали демонстрировал свое мастерство.
Гости светского салона погрузились в мир парфюмерной эстетики. Парфюмер Валерий Морозов познакомил гостей с несколькими ингредиентами, их происхождением и особенностями: с амброй, удом, мускусом, альдегидами и пачули. И, конечно, каждый из этих ингредиентов гости попробовали в составе композиций парфюмерных домов Van Cleef & Arpels, Boucheron, Sillage d’Orient, Clean, Thomas Kosmala.
На мероприятии был разыгран изысканный парфюм от нишевого парфюмерного дома Alexandre J, известного своими драгоценными ингредиентами, и ювелирная ароматическая свеча от бренда Spring Light, инкрустированная янтарем. Неожиданным сюрпризом для гостей стали цветочные бутоньерки, подаренные каждой гостье флористом Татьяной Тридворновой.
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