Смотрите, кто пришел на изысканный парфюмерный вечер салона Art & Gourmet

Пока в мире так много неопределенности, люди жаждут приятных впечатлений, в Таллине состоялось мероприятие, где можно было отдохнуть душой, погрузившись в мир эстетики и искусства. Первый в Эстонии светский салон Art & Gourmet в очередной раз собрал гостей. На этот раз темой вечера было выбрано «Парфюмерное искусство», а главным спикером стал приглашенный эксперт парфюмерной индустрии и создатель «Лаборатории Парфюма» Валерий Морозов.