Сочетание знака Зодиака и года: когда рождаются идеальные мужчины?

Найти идеального спутника жизни не так уж сложно, как кажется. Чтобы не терять времени даром и не расстраиваться из-за «несовместимости», достаточно лишь при близком знакомстве с партнером узнать дату его рождения. Как утверждает астропсихолог Любовь Калиновская, эти цифры расскажут о мужчине гораздо больше, чем он сам о себе знает.

Так, если женщина ищет брутального, мужественного и харизматичного красавца, то ей стоит обращать внимание на представителей знаков Зодиака, управителем которых является Солнце. Речь идет в данном случае о Львах, Стрельцах и Овнах. Мало того, что их любовь к женщине неиссякаема, они прекрасно реализуют себя и как отцы.

«Львы бывают заносчивыми, но в то же время добрыми и щедрыми. Всегда гордятся своей женщиной. И что немаловажно — верные. Овны могут проявлять импульсивность, несмотря на благородство. Они всегда настроены оптимистично, умеют жить сегодняшним днем, как никто другой», — цитирует астролога Wday.ru.

По словам Любови, женщинам не стоит упускать из виду мужчин, рожденных под знаком Тельца. Они как представители стихии Земли всегда спокойны, рассудительны и могут подарить даме стабильность и комфорт, что также немаловажно в современном мире.