Шесть родительских ценностей, которые оказались ложными

От своих ровесников я часто слышу фразу: «Да я чем только в детстве ни занимался». Пользы из этих занятий почти никто не получил, а навык играть на контрабасе годится только для игры «Угадай, какой факт обо мне правда». Родители считают, что нам будет проще определиться со своим будущим, если мы будем ходить одновременно на танцы, футбол, английский, физику и в музыкальную школу. Столько всего попробовали, такое пространство для выбора! Как правило, занятия выбирают родители, считая, что у людей младше 18 в принципе не может быть своего мнения. Многие дети ходят на секции и даже достигают успехов только для того, чтобы порадовать папу с мамой.

В детстве меня отправили на танцы, чтобы я занималась «чем-то женственным». Забрали оттуда, потому что маме стало неудобно возить меня на тренировки и соревнования. Чего хотела я, так и не спросили. Мама не понимала, что я могу сама что-то хотеть или что-то знать о своих потребностях, ведь максимум, что хотят дети, — это конфеты вместо супа на обед.

Потом мама купила мне абонемент в фитнес-клуб и ругалась, что я туда не хожу. Теперь я понимаю: она хотела, чтобы ее ребенок занимался спортом, но она даже не объяснила мне, зачем он нужен.

Желание бесконечно развивать ребенка, как персонажа в компьютерной игре, иногда связано с собственной нереализованностью взрослых в жизни. Такие родители любят соревноваться с другими такими же, у кого ребенок круче, как будто у них турнир в The Sims. Вы знаете их детей: они послушны и исполнительны, с детского сада ходят на спорт, математику и в школу скорочтения, получают пятерки — и очень часто грустят.

Оказалось

Родители больше всего боятся, что мы ничем не будем заняты, ведь от безделья все проблемы. Они стыдят и пугают ничегонеделанием. Но как восполнять потраченные ресурсы, они и сами не знают — и потому не учили этому детей. Неумение отдыхать и чувство вины за передышку делают нас или несчастными трудоголиками, или саботажниками, которые отказываются от любой деятельности, пытаясь восполнить время детского беззаботного отдыха.

После многих лет отчуждения инициативы ты уже не хочешь ничего, кроме как погулять с друзьями, поздно ночью уснуть под сериал и проспать до обеда. Но оказалось, что во взрослой жизни не заводить будильник — это практически роскошь. Почему, зная это, родители отнимали у нас единственный период в жизни, когда можно быть свободным и беззаботным без риска жить впроголодь?

Взрослым кажется, что вечная занятость поможет их ребенку в жизни. Но на деле он будет страдать от нехватки общения со сверстниками и злиться на родителей, а не благодарить их за широкий кругозор.

А привычка к постоянной загруженности может превратиться в компульсивное потребление дополнительного образования, за которым стоит страх столкнуться с реальной жизнью, где вместо уроков и домашек настоящие задачи.

Когда мама перестала решать, что я буду есть, носить и делать, я столкнулась с тем, что мне трудно понять: а что я хочу есть, носить и делать? Когда с твоим мнением не считаются добрых 20 лет, сложно осознать, что оно у тебя всё же есть и к нему нужно прислушиваться. Если бы у меня был выбор, я бы пошла только в один кружок, где меня бы научили слушать себя.

Если человек хочет развиваться в нескольких сферах сразу, здорово! Но выбор должен быть добровольным и связанным с его интересами. Когда мы распыляемся на «обязательные», но не интересные для нас занятия, мы тратим время, силы, деньги впстую. Можно не учиться чему-то новому каждый месяц — и оставаться образованным, интересным, полноценным человеком.

Миф № 2. Нужно получать только хорошие оценки

Нас учили