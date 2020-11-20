Шесть родительских ценностей, которые оказались ложными

Подрастает одно из последних поколений, воспитанных родителями, которые помнят Советский Союз. Для этих молодых людей разница между ценностями семьи и требованиями современного общества особенно остра, пишет knife.media.
Ведущая телеграм-канала «В поисках Надежды» о жизни и проблемах двадцатилетних Надежда Миронова разбирает 6 родительских мифов, которые разбились о реальность: важность оценок, кружков и высшего образования, опасность безделья, отрицание депрессии и страх перед «неправильным» будущим.
От своих ровесников я часто слышу фразу: «Да я чем только в детстве ни занимался». Пользы из этих занятий почти никто не получил, а навык играть на контрабасе годится только для игры «Угадай, какой факт обо мне правда». Родители считают, что нам будет проще определиться со своим будущим, если мы будем ходить одновременно на танцы, футбол, английский, физику и в музыкальную школу. Столько всего попробовали, такое пространство для выбора! Как правило, занятия выбирают родители, считая, что у людей младше 18 в принципе не может быть своего мнения. Многие дети ходят на секции и даже достигают успехов только для того, чтобы порадовать папу с мамой.
В детстве меня отправили на танцы, чтобы я занималась «чем-то женственным». Забрали оттуда, потому что маме стало неудобно возить меня на тренировки и соревнования. Чего хотела я, так и не спросили. Мама не понимала, что я могу сама что-то хотеть или что-то знать о своих потребностях, ведь максимум, что хотят дети, — это конфеты вместо супа на обед.
Потом мама купила мне абонемент в фитнес-клуб и ругалась, что я туда не хожу. Теперь я понимаю: она хотела, чтобы ее ребенок занимался спортом, но она даже не объяснила мне, зачем он нужен.
Желание бесконечно развивать ребенка, как персонажа в компьютерной игре, иногда связано с собственной нереализованностью взрослых в жизни. Такие родители любят соревноваться с другими такими же, у кого ребенок круче, как будто у них турнир в The Sims. Вы знаете их детей: они послушны и исполнительны, с детского сада ходят на спорт, математику и в школу скорочтения, получают пятерки — и очень часто грустят.
Оказалось
Родители больше всего боятся, что мы ничем не будем заняты, ведь от безделья все проблемы. Они стыдят и пугают ничегонеделанием. Но как восполнять потраченные ресурсы, они и сами не знают — и потому не учили этому детей. Неумение отдыхать и чувство вины за передышку делают нас или несчастными трудоголиками, или саботажниками, которые отказываются от любой деятельности, пытаясь восполнить время детского беззаботного отдыха.
После многих лет отчуждения инициативы ты уже не хочешь ничего, кроме как погулять с друзьями, поздно ночью уснуть под сериал и проспать до обеда. Но оказалось, что во взрослой жизни не заводить будильник — это практически роскошь. Почему, зная это, родители отнимали у нас единственный период в жизни, когда можно быть свободным и беззаботным без риска жить впроголодь?
Взрослым кажется, что вечная занятость поможет их ребенку в жизни. Но на деле он будет страдать от нехватки общения со сверстниками и злиться на родителей, а не благодарить их за широкий кругозор.
А привычка к постоянной загруженности может превратиться в компульсивное потребление дополнительного образования, за которым стоит страх столкнуться с реальной жизнью, где вместо уроков и домашек настоящие задачи.
Когда мама перестала решать, что я буду есть, носить и делать, я столкнулась с тем, что мне трудно понять: а что я хочу есть, носить и делать? Когда с твоим мнением не считаются добрых 20 лет, сложно осознать, что оно у тебя всё же есть и к нему нужно прислушиваться. Если бы у меня был выбор, я бы пошла только в один кружок, где меня бы научили слушать себя.
Если человек хочет развиваться в нескольких сферах сразу, здорово! Но выбор должен быть добровольным и связанным с его интересами. Когда мы распыляемся на «обязательные», но не интересные для нас занятия, мы тратим время, силы, деньги впстую. Можно не учиться чему-то новому каждый месяц — и оставаться образованным, интересным, полноценным человеком.
Миф № 2. Нужно получать только хорошие оценки
Нас учили
Вечная классика: «Ты должна получать только пятерки!». Мы растем, боясь совершить ошибку, ведь за это ругают родители, обзывают одноклассники и давят педагоги. Я помню этот ужас, когда на весь класс объявляют оценки и мне страшно не столько получить двойку, сколько увидеть осуждающий взгляд учителя и насмехающихся одноклассников. Зачастую отличники учатся хорошо, потому что дома их поджидают помешанные на контроле родители.
Оценки для таких детей — способ выжить в собственной квартире, а не показатель стремления к знаниям.
Оказалось
Отличники страдают, когда строят карьеру, ведь «одни пятерки» — это иллюзия, которую нам создала школа. В реальной жизни эти оценки ничего не стоят, ведь их получают, исполнительно играя по чужим правилам. А умение играть не по правилам и придумывать свои не прилагается к красному диплому.
От давления оценок страдают и те, кто так и не добились дневника с одними пятерками. Они махнули на себя рукой — ведь никто не хвалит тебя за провалы и не говорит, что нормально чего-то не понимать. Такие люди ошибаются — но каждый раз боятся своих ошибок и избегают испытаний, которые они могут не пройти.
Никто не говорил, что стремиться надо не к оценкам, а к знаниям.
Родители не утешали нас тем, что оценки никогда не будут объективным показателем наших умений. Я была бы рада узнать это гораздо раньше.
Но годы давления не прошли зря: даже понимая ценность ошибок, я не перестаю себя за них осуждать. Да, благодаря фейлам я стала собой, но в то же время именно из-за них я не могу себя полюбить. До сих пор, даже получая оценки на факультативных курсах, где никто не будет меня ругать, я каждый раз волнуюсь, прямо как в школе, когда объявляли результаты контрольной.
В реальности ни у кого ничего не получается идеально с первого раза (да и не с первого тоже). Невозможно всегда всё делать правильно, нравиться всем учителям — а дальше начальникам и коллегам — и никогда не ошибаться. Оказалось даже, что на ошибках ты учишься лучше, чем по любым учебникам. И самое главное — без ошибок не бывает роста.
Миф № 3: Нет депрессии, есть незанятость
Нас учили
Многие взрослые до сих пор не признают существование депрессии и других психических расстройств и тем более не понимают необходимости медикаментозного лечения.
Многих из нас воспитывали с мыслью, что страдать можно только от тяжелой работы (она же избавляет от любых проблем) и что нечеловеческие условия сделают из инфантильного подростка достойного члена общества.
Армия и разгрузка вагонов — вот лучшее лекарство от любых расстройств! В строю или за станком будет некогда хандрить! Предыдущие поколения боролись за мир и комфортные условия для жизни, а теперь они же видят в этом причину всех бед избалованного поколения двадцатилетних.
Наши родители передали нам долю скептицизма по отношению к психотерапевтам. Среди моих ровесников есть люди, которые всерьез считают, что помощь психолога — это какая-то крайняя мера, а в обычной жизни можно справиться и самому. Под «самому», разумеется, подразумевается в лучшем случае тяжелая работа, а в худшем — наркотики и алкоголь.
Оказалось
Резкий контраст между родительскими установками и объективной реальностью добавляет стресса в и без того непонятную взрослую жизнь.
Эксперты пока не ответили — наше поколение подвержено психическим расстройствам с юности или всё дело в развитой диагностике и психопросвещении? Но можно сказать точно, что из-за чрезмерной опеки и контроля, вечной занятости и неумения прислушиваться к своим желаниям мы плохо понимаем себя и поэтому не можем вовремя распознать, что нам нужна помощь.
Хорошо, что в современном обществе поход к психотерапевту уже не считается чем-то зазорным. Теперь от большей части своих ровесников я чаще вижу просьбу поделиться контактом хорошего врача, чем помочь с выбором бара на вечер пятницы.
Даже если депрессия — «болезнь мирного времени», то это не значит, что она выдуманная или что ее стоит лечить, только начав войну с самим собой. Не страшно, если с тобой что-то не так и тебе нужна помощь. Страшно не понять, что с тобой не так, постыдиться попросить помощи или попытаться заглушить проблему, что только сделает хуже.
Миф № 4. Получить диплом очень важно
Нас учили
Родители выпускников по-прежнему настаивают на немедленном получении диплома, ведь ребенок без вышки — это позор семьи и будущий бомж! Весь 11-й класс родители озабочены репетиторами, оценками и экзаменами больше, чем собственным ребенком.
Если вам повезло, репетиторы и беспокойство начинаются уже в средней школе. Запихнуть несчастного подростка в вуз любой ценой — единственный смысл жизни каждого опекающего родителя.
Всю старшую школу я жила под давлением, зная, что должна куда-то поступить. Я не знала, что выбрать и что делать со своей жизнью, но была обязана принять судьбоносное решение — срочно! Ведь «экзамены не за горами», а я всё еще не определилась и от этого явно тупею. Каждый учитель считал своим долгом напомнить, что ЕГЭ — это страшно, скоро, неизбежно и в случае чего непоправимо. Дети, от этих баллов зависит не только ваша жизнь, но и рейтинг школы, зарплата учителя, честь директора и здоровье президента страны — всё это обязательно пострадает, если вы не вундеркинды!
Многие родители считают, что без высшего образования нельзя не только получить высокооплачиваемую работу, но и без стыда общаться с приличными людьми. Некоторые говорят, что когда-нибудь в трудную минуту оно выручит.
Нас толкают в институты сразу после школы, не давая возможности подождать и выбрать то образование, которое нам действительно нужно.
В итоге вместо мотивированных студентов вузы получают нас — ничего не понимающих бывших школьников, которые тратят свое время на ненужные дисциплины, сидя в аудиториях, как в тюрьме. Первокурсники еще ловят кайф от мысли, что они уже совсем взрослые, при этом абсолютно не соображают, что с этой взрослостью делать и куда движется их жизнь.
Мы хорошо усвоили уроки родителей: по данным ВЦИОМ на 2019 год, 42% молодых людей поступают в университет, веря, что высшее образование поможет получить хорошую работу. При этом конкретная специальность, по их мнению, роли не играет: главное — наличие «корочки».
Что еще хуже, в самих вузах нас встречают взрослые с теми же самыми установками. Многие факультеты заманивают студентов своей «современностью», но по факту обучение не соответствует заявленному уровню. На первом курсе ты, воодушевленный, думаешь: сейчас меня тут научат всему и сразу! В итоге оказывается, что твой преподаватель последний раз работал по специальности 20 назад (и пользуется источниками тех же времен).
Ты думал, будут дискуссии, круглые столы, критическое мышление? Тренируйся носить зачетки на подпись: найти препода будет сложнее, чем сдать ему предмет. И даже практика в университете — «для галочки».
После первой же сессии я поняла, что вуз не дает нужных знаний и навыков и даже глупо требовать от него сделать из тебя профи. Зато университет дает знакомства и связи: никогда не знаешь, кем станут твои соседи по парте. Мне, например, недавно набила татуировку девочка из моей параллели.
Оказалось
Нас пугали ужасной жизнью без диплома на низкооплачиваемых должностях. Как вам реальность: низкооплачиваемые должности с дипломом? Однажды я работала в компании, где было всего два менеджера по продажам и десять упаковщиков, которые клеили стикеры на шоколадные батончики. Менеджерами были я и мой друг — оба ушли из университета, а все упаковщики были люди разного возраста и опыта с высшим образованием. Только к 20 годам понимаешь, в чем тебя обманули. Диплом идет в придачу. А во многих областях учиться приходится уже после выпуска — «в поле».
Два десятка лет в нас насильно впихивают информацию, с которой непонятно что делать. Только впервые оказавшись на реальной работе, мы сами начинаем учиться — наконец целенаправленно и осознанно, потому что именно практика указывает нам, где нужно подтянуть теорию. Когда в нас перестают вливать потоки информации, мы начинаем нуждаться в ней сами. У человека есть естественная потребность учиться — но по своей воле, а не насильно, как принято в нашей системе образования.
Не зря сейчас так популярна идея lifelong learning: учиться надо всегда и ради себя, а не пять лет и ради диплома. Курсы и допобразование так популярны как раз потому, что программа университетов не успевает за стремительно развивающимся рынком труда, особенно в сфере digital — а также потому, что мы хотим учиться сами, несмотря на все попытки системы образования отбить у нас это желание.
Высшее образование, полученное ради галочки, не гарантия хорошей должности, карьеры и даже успеха на одном-единственном собеседовании. Да, бывают фирмы, которые принципиально не берут без диплома, но есть тысячи других, где можно построить карьеру и без этого.
Кроме того, концепция «одна жизнь — одна работа» сильно устарела. Сомневаюсь, что среди двадцатилетних есть те, кто хочет всю жизнь отдать одной компании, даже если это будет Apple. Мои ровесники больше стремятся к собственному делу, фрилансу или проектной работе. Многие мои друзья занимаются «обычной работой», но только единицы хотят остаться на ней навсегда. Лично я делаю всё возможное, чтобы быстрее уволиться с административной должности и больше на нее никогда не возвращаться.
Да, существуют профессии, в которых без высшего образования никак: врач, юрист, архитектор — но не все стремятся в эти двери. Сейчас много профессий, о которых наши родители или университетские профессора в университете не слышали.
Миф № 5. Поступать нужно сразу после школы
Нас учили
Популярная на Западе практика gap year (свободный год после школы) в России воспринимается как год тунеядства. Подростков пересаживают из-за одной парты за другую, не давая посмотреть на реальный мир, в котором им придется жить, когда эпоха оценок закончится. Я не знаю лично ни одного человека, который осознанно взял gap year — зато знаю тех, кто проводили его в армии или комплексуя, что не прошли конкурс.
Для родителей такой год — сплошной ужас. После школы я не поступила на бюджет и захотела попробовать на следующий год, но моя мама не позволила мне оказаться в списке детей, «за которых стыдно». В итоге свой gap year я все-таки получила (и даже не один) прямо посередине учебы, после второго курса, когда я меньше всего этого ожидала.
Пойти в университет сразу после школы оказалось роковой ошибкой, потому что я потратила и деньги, и время, но взамен не получила ничего.
Родители не хотят обеспечивать ребенка, который вместо учебы решил «испытать себя и посмотреть мир». Почему-то это для них принципиально иное, чем поддерживать подростка, пока он учится. Наверное, большинство взрослых плохо относятся к gap year, потому что жили в то время, когда такого понятия даже не было.
Конечно, только обеспеченные люди могут позволить себе отправить ребенка путешествовать или хотя бы дать заниматься чем угодно (если сами избавились от устаревших стереотипов, конечно). А вот в бедных семьях отсрочить получение диплома на год означает отложить финансовую независимость. Подростки из таких семей часто начинают работать еще во время учебы, и если бы им дали свободный год, они бы, вероятно, не искали себя, а сразу вышли «к станку». Нехватка денег вообще ставит под сомнение экзистенциальные поиски: а кто их оплатит?
В лучшем случае в университете мы чувствуем себя не в своей тарелке. В худшем — как в тюрьме. Мы могли принять выбор родителей или же сделать его самостоятельно и ошибиться. Но не так страшно осознать неправильность собственного выбора, как лишиться возможности решать самостоятельно. Да, подростки не знают жизни. Да, мы можем пожалеть о своем выборе. Но нам нужно учиться думать за себя и нести ответственность за последствия.
А родители сначала настаивают на поступлении, а потом на том, чтобы непременно доучиться до конца. Уйти из университета оказывается так же психологически сложно, как не пойти в него после школы — даже если ты осознал, что это было очень плохое решение. И ту, и другую инициативу у нас забирают, обычно со словами «Я лучше знаю, что для тебя будет лучше». В итоге четыре года в университете могут превратиться в те же годы «тунеядства», которым обещал стать the gap year. После них придется искать себя заново.
Оказалось
Ты не становишься отбросом общества, если не поступаешь в университет сразу после школы или если бросаешь вуз и твой gap year начинается позже. Гораздо эффективнее попробовать жизнь на вкус после школы, чтобы понять, нужно ли тебе вообще образование или в твоей будущей сфере надо сразу окунуться в практику, освоив базу, не требующую четырех лет зазубривания учебников.
Нормализация gap year дала бы университетам больше мотивированных студентов, которые будут учиться, зная свои цели, а не потому, что родители заставили или военкомат готовит повестку.
За два года после ухода из университета я так и не поняла, чего хочу от жизни. Зато осознала, чего я точно не хочу. Я не хочу быть врачом, ученым или юристом, а еще я не фанатка учебы ради учебы, поэтому вообще не хочу поступать в университет. Но я по-прежнему тот же ребенок под давлением родителей, поэтому снова поступаю на заочное отделение, лишь бы от меня отстали. Да, я совершаю ту же ошибку, но с меньшим для себя ущербом. Я перестала ругать себя, а приняла тот факт, что быть потерянным в 20 — нормально и не стыдно.
Когда идешь в университет осознанно, понимая, зачем тебе это нужно, то и учеба дает свои плоды, и чувства просиживания штанов нет. К сожалению, сразу после школы стать таким определившимся студентом сложно, а вот в 20 лет — самое то.
Думать самостоятельно и быть ответственным за свою жизнь после долгих лет родительского контроля тяжело, ведь теперь вина за всё ложится на мои плечи, а не мамины, папины или бабушкины. Строить свою жизнь самому страшно, но бесценно.
Миф № 6. Будущее можно легко «испортить»
Нас учили
С самого детства нам прививают острое чувство ответственности за свое будущее, как будто каждое наше действие в подростковом возрасте фатально повлияет на всю нашу дальнейшую жизнь. Из-за этого кажется, что бросить университет, выбрать тусовки по выходным вместо похода в библиотеку или поехать в незапланированное путешествие — это катастрофа.
Нам в голову вдалбливали схему идеальной жизни, по которой надо двигаться, как по ступенькам: школа, университет, работа, семья, пенсия. Но если что-то пойдет не так, всё разрушится! Чувство гиперответственности за каждое решение сковывает. Мы боимся рисковать и менять свою жизнь, потому что кажется, что мы сразу сворачиваем с намеченного пути.
Оказалось
Нет никакого пути, а жизнь больше похожа на лабиринт, чем на лестницу. Нас ждут десятки крутых поворотов и тупиков. Мы можем бросить учебу, несколько раз сменить профессию, город, страну, влюбиться, создать семью и развестись (и даже не один раз) — и всё это нормально.
В жизни многое поправимо, поэтому не стоит видеть в каждом пункте списка дел судьбоносное решение.
А наши родители должны были научить нас устранять последствия неудавшихся экспериментов, а не стоять над нами со словами: «А мы предупреждали!» Конечно, никто не говорит, что нужно перестать думать о будущем, выбросить ежедневник и устроить полный carpe diem (хотя иногда, пожалуй, это то, что нужно).