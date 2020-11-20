Трансформация стиля ⟩ Яна Тоом намекает «идти лесом», а Майлис Репс, похоже, консультируется у стилистов

На днях произошел скандал с Майлис Репс. Журналисты газеты Õhtuleht обвинили министра образования в пользовании служебного автомобиля в личных целях, а именно, в развозке ее детей в школу и секции. В интервью Rus.Postimees Яна Тоом не одобрила действий Репс, однако, подошла к проблеме с точки зрения женщины в политике.
Во вчерашнем интервью с Еленой Повериной, приглашенная гостья и представитель Эстонии в Европарламенте Яна Тоом сказала следующее: «Наша жизнь в Эстонии устроена так, что если у тебя шестеро детей, ты не можешь работать с полной отдачей». Однако, г-же министру Майлис Репс довольно хорошо удавалось все совмещать.
По словам канцлера Министерства образования и науки Марта Лайдметса, за использование рабочего автомобиля Майлис был уплачен налог со специальной льготы, что позволяет использовать транспортное средство даже в нерабочее время. Правда, до конца так и не ясно, за чей счет министр оплатила налог на спецльготу?
Майлис извинилась перед жителями Эстонии и пообещала изменить жизненный график.
До последнего времени Майлис Репс была настоящим примером для подражания. В её семье шестеро детей. Женщине удавалось совмещать воспитание детей с высокопоставленной должностью на протяжении многих лет.
Но что-то пошло не так. В начале прошлого года произошел скандал с изменой ее мужа, с последующим разводом. Это был первый удар в спину.
А далее разоблачение Репс с незаконным использованием госимущества в личных целях. Безусловно, матери шестерых детей приходится нелегко совмещать воспитание и работу на такой ответственной должности. Ведь бывший супруг проживает в Латвии. В интервью журналу Kroonika Майлис поделилась, что в эти трудные времена они общаются с бывшим супругом по телефону и путем электронной переписки. Также Репс добавила, что в заботе над младшими детьми помогают старшие.
Череда неудач подкосила Майлис и, в итоге, довела ее до того, что министр подала в отставку.
Спрашивается, почему Репс изначально не наняла за свой счет нянь, репетиторов, гувернеров (назвать можно как угодно), которые бы присматривали за детьми, пока мать занимается делами государственного уровня.
«Найти баланс между работой и семейной жизнью действительно сложно. Я, положа руку на сердце, заверяю, что делаю все возможное в обеих ролях. Я являюсь министром круглосуточно, потому что благополучие эстонского образования - в моем сердце», - отметила Репс.
И правда, хлопот у Майлис Репс прибавилось, однако женщина находит время и старается следить за стилем. Но кто знает, может в правительстве выделяется спецльгота на стилиста, так как за всю политическую карьеру Майлис любила приодеться.
Давайте посмотрим, как менялся стиль Майлис с 2004 года по настоящее время.
Интересно, что пока отбирались фотографии, мы отметили, что нынешний министр повторялась в своих нарядах не более трех раз. Наверное, у министра образования должна быть внушительная гардеробная, чтобы вместить такое количество нарядов.
Смотрите наши галереи по годам ниже!
А как вы думаете, дорогие читатели, прибегает ли порой Майлис Репс к услугам стилиста?
Стиль Майлис Репс в период 2004-2006 годов
Стиль Майлис Репс в период 2007-2009 годов
Стиль Майлис Репс в период 2010-2012 годов
Стиль Майлис Репс в период 2016-2018 годов. Начиная с 2017 года, видно насколько сильно изменились образы Майлис.
Стиль Майлис Репс в период 2019-2020 года. Стиль кэжуал явно начал превалировать в образах Майлис.