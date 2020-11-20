Трансформация стиля ⟩ Яна Тоом намекает «идти лесом», а Майлис Репс, похоже, консультируется у стилистов

Во вчерашнем интервью с Еленой Повериной, приглашенная гостья и представитель Эстонии в Европарламенте Яна Тоом сказала следующее: «Наша жизнь в Эстонии устроена так, что если у тебя шестеро детей, ты не можешь работать с полной отдачей». Однако, г-же министру Майлис Репс довольно хорошо удавалось все совмещать.

Раз тематика данной статьи — это стиль, то давайте оценим наряд Тоом. Видно, что политик Яна Тоом любит выражать свои мысли через одежду. На передаче "Otse Postimehest" Яна пришла в кофте с надписью «Mine metsa» (рус. Иди лесом). Символично. Интересно в чью сторону адресовано данное послание? Налогоплательщиков? Может ей стоит одолжить кофточку Репс. ФОТО: Pilt videost

По словам канцлера Министерства образования и науки Марта Лайдметса, за использование рабочего автомобиля Майлис был уплачен налог со специальной льготы, что позволяет использовать транспортное средство даже в нерабочее время. Правда, до конца так и не ясно, за чей счет министр оплатила налог на спецльготу?

Майлис извинилась перед жителями Эстонии и пообещала изменить жизненный график.

До последнего времени Майлис Репс была настоящим примером для подражания. В её семье шестеро детей. Женщине удавалось совмещать воспитание детей с высокопоставленной должностью на протяжении многих лет.

Но что-то пошло не так. В начале прошлого года произошел скандал с изменой ее мужа, с последующим разводом. Это был первый удар в спину.

А далее разоблачение Репс с незаконным использованием госимущества в личных целях. Безусловно, матери шестерых детей приходится нелегко совмещать воспитание и работу на такой ответственной должности. Ведь бывший супруг проживает в Латвии. В интервью журналу Kroonika Майлис поделилась, что в эти трудные времена они общаются с бывшим супругом по телефону и путем электронной переписки. Также Репс добавила, что в заботе над младшими детьми помогают старшие.

Череда неудач подкосила Майлис и, в итоге, довела ее до того, что министр подала в отставку.

Спрашивается, почему Репс изначально не наняла за свой счет нянь, репетиторов, гувернеров (назвать можно как угодно), которые бы присматривали за детьми, пока мать занимается делами государственного уровня.

«Найти баланс между работой и семейной жизнью действительно сложно. Я, положа руку на сердце, заверяю, что делаю все возможное в обеих ролях. Я являюсь министром круглосуточно, потому что благополучие эстонского образования - в моем сердце», - отметила Репс.

И правда, хлопот у Майлис Репс прибавилось, однако женщина находит время и старается следить за стилем. Но кто знает, может в правительстве выделяется спецльгота на стилиста, так как за всю политическую карьеру Майлис любила приодеться.

Давайте посмотрим, как менялся стиль Майлис с 2004 года по настоящее время.

Интересно, что пока отбирались фотографии, мы отметили, что нынешний министр повторялась в своих нарядах не более трех раз. Наверное, у министра образования должна быть внушительная гардеробная, чтобы вместить такое количество нарядов.

Смотрите наши галереи по годам ниже!

А как вы думаете, дорогие читатели, прибегает ли порой Майлис Репс к услугам стилиста?

Стиль Майлис Репс в период 2004-2006 годов

Стиль Майлис Репс в период 2007-2009 годов

Стиль Майлис Репс в период 2010-2012 годов

Стиль Майлис Репс в период 2016-2018 годов. Начиная с 2017 года, видно насколько сильно изменились образы Майлис.