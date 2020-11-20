Продукты вместо косметики: что есть, чтобы кожа была красивой и гладкой

Дэвид Вульф, автор книги «Диета красоты», утверждает, что если ввести в свой ежедневный рацион определенные продукты, можно сделать кожу более сияющей, здоровой и красивой. Итак, что же он предлагает?

По мнению Вульфа, обязательно стоит есть как можно больше авокадо, киноа, какао. Также стоит отдавать предпочтение продуктам, богатым антиоксидантами и «супер-маслам» — например, кокосовому и облепиховому. Также по‑настоящему волшебным средством диетолог считает алоэ вера и куркуму — по его мнению, эти продукты могут стать настоящим барьером для возрастных изменений и старения Кроме того, Вульф советует добавить к диете определенные минералы — в первую очередь магний.