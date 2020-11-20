Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября: кому-то стоит убрать свой дом, а на кого-то прольется денежный дождь

Женская энергетика подвластна влиянию небесных тел, однако полностью зависеть от положения планет и созвездий — не самая лучшая стратегия для успешной жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют тренировать интуицию, чтобы благодаря внутреннему голосу раз за разом обходить стороной неприятности и привлекать успех ежедневно.

Женщина-Овен

Завершающая неделя ноября не доставит сильных хлопот женщинам-Овнам. В этот период ответственность и умение вовремя остановиться принесут хорошие результаты как в любви, так и в деловой среде. Астрологи рекомендуют следить за самочувствием и настроением, чтобы исключить переутомление или обострение хронических заболеваний.

Женщина-Телец

Женщинам-Овнам астрологи рекомендуют сосредоточиться на привлечении денежного потока. На этой неделе энергетика звезд и планет позитивна, и ее нужно использовать для обретения материального благополучия. Достичь процветания поможет воспитание в себе уверенности, которая поможет противостоять завистникам и недоброжелателям.

Женщина-Близнецы

Представительницам этого pнака астрологи рекомендуют начинать понедельник с позитивных аффирмаций, чтобы обстоятельства не могли остановить, а мелкие неприятности не стали причиной неудач. На этой неделе важной будет поддержка со стороны близких, а значит, необходимо поддерживать гармоничные отношения в семье.

Женщина-Рак

Эта неделя будет насыщенной на события, и женщинам-Ракам важно сохранять силы на протяжении всех семи дней. Астрологи рекомендуют распределять работу таким образом, чтобы избежать упадка сил и не стать заложницами дурного настроения и раздражительности. Медитации на наполнение женской энергией станут отличным подспорьем для хорошего настроения.

Женщина-Лев

Львицам на этой неделе пригодятся внимательность и доверие внутреннему голосу. Люди на пути будут разные, и чтобы распознать среди них недоброжелателей, важно прислушиваться к интуиции. Не помешает Львицам и осторожность в финансовых вопросах. Траты лучше ограничить, чтобы ненароком не остаться без значительной части накоплений.

Женщина-Дева

Дамам этого знака астрологи рекомендуют заняться на этой неделе завершением необходимых дел, чтобы освободить последний месяц 2020 года для более приятной работы. На этой неделе важно избегать переутомления, поэтому женщинам-Девам необходимо устраивать перерывы, чтобы исключить отток энергии.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам в этот период важно следить за настроением, чтобы не стать заложницами отрицательных эмоций. Позитивный настрой и умение вовремя отказаться от общения с неприятными людьми будут спутниками успеха, а для того, чтобы силы не заканчивались, стоит обратить внимание на восстановление энергии с помощью чтения книг или занятий спортом.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам астрологи рекомендуют собраться с силами, чтобы не упустить перспективные возможности. Эта неделя будет богата на предложения, однако не все из них будут честными. Умение распознавать намерения людей выручат не единожды, а внимание к деталям позволит не упустить выгодные предложения.

Женщина-Стрелец

Стрельцам на этой неделе поможет женская интуиция. Энергетика звезд и планет будет благосклонной, однако тропиться нельзя: это чревато промахами и досадными ошибками. Знаки судьбы, если их вовремя замечать, помогут не ошибиться с выбором направления и подскажут, если Стрельцы пойдут неверным путем.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам на этой неделе будет сопутствовать удача. Этот период подходит как для активного заработка, так и для путешествий, поиска новых знакомств, поиска второй половинки или укрепления отношений. Активная неделя потребует не только выдержки, но и умения находить компромиссные решения.

Женщина-Водолей

Дамам-Водолеям астрологи рекомендуют воспользоваться удачным положением звезд и планет, чтобы избавиться от негатива. В начале недели будет возможность привести в порядок жилище, а затем разобраться с насущными вопросами, чтобы завершить ноябрь на позитивной ноте и оставить позади отжившее прошлое вместе со страхами и тревогами.

Женщина-Рыбы