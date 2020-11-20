Шесть привычек в уходе за волосами, с которыми лучше расстаться после 40 лет

Но увы, время идет, и то, что в 20 и даже 30 лет было нашей изюминкой, после 40 может стать провалом. Рассказываем, какие распространенные прически могут добавить нам 5, и 10 и даже больше лет, уверяет «Домашний Очаг».

Носить слишком крутые кудри

Чем старше вы становитесь, тем более мягкой должна быть ваша завивка и тем более крупными – локоны. Выбирайте прически, предусматривающие тонкие, легкие, чуть вьющиеся пряди – они визуально сделают ваш образ более юным. Пересушивать волосы

С годами наши волосы становятся более восприимчивыми к воздействию солнца, а также агрессивных средств для укладки. Они быстро теряют влагу, становятся сухими, тусклыми и ломкими – и именно по этой причине важно давать волосам дополнительную заботу, увлажняя и питая их.

Выбирать слишком темную краску для волос