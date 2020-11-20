ВЫ БЫ НАДЕЛИ ЭТО? ⟩ Ретро-стиль рулит: Sangar предлагает уютную одежду для зимних праздников

«Новая коллекция меняет сложившийся имидж предприятия Sangar, известного производителя рубашек и офисной одежды, - говорит генеральный директор AS Sangar Рауль Сакс. - Мы расширили ассортимент одежды за счет производимого в Эстонии теплого и прочного трикотажа из шерсти мериноса. Он подходит и мужчинам, и женщинам, а джемперы легко комбинируются с куртками, рубашками и футболками. Эта одежда отлично подойдет для рождественского уютного вечера в кругу семьи. Нотку ностальгии в новую коллекцию добавляют спортивные костюмы - удобные шутаны и теплые худи с карманом «кенгуру».

В зимней коллекции достаточно вариантов одежды, из которых можно собрать приличный гардероб и подобрать интересные аксессуары. Фасончики, надо признать, неплохие, виден явный отсыл к 70-м и 90-м годам прошлого века, цветовая гамма - привычная для нашего Севера - то есть неброская. Носибельно!