Как нельзя сочетать брюки с курткой: грубые ошибки, которые ты допускаешь

Укороченные брюки

Безопасная длина укороченных брюк — до косточки, а всё, что выше, визуально режет ноги в широкой части голени. Из-за этого ты смотришься ниже, а тело — крупнее, чем есть на самом деле. Решить проблему можно следующими способами. Во‑первых, акцентировать талию, выбрав либо кроп-пуховик, либо куртку с поясом. Так ты сместишь акцент немного выше, чем, собственно, добавишь себе сантиметров к росту. Во‑вторых, подобрать обувь в тон брюкам, которая будет уходить за штанины, — это позволит добиться сплошной цветовой линии и избежать обилия горизонтальных границ в образе. А вот выбор широкой куртки до середины бедра станет ошибкой. Контрастная полоса между пуховиком и брюками будет резать ноги по горизонтали, делая их в два раза короче.

Небрежно заправленные штанины

Заправленные в обувь штанины уже не кажутся таким удивительным явлением, как несколько лет назад. Однако это не значит, что можно запихнуть любые брюки в любую обувь, и ничего страшного из этого не выйдет. Широкие штанины, собравшиеся в неэстетичные складки на стыке с обувью, и объемный пуховик спортивного типа — вполне себе дачный лук, но уж точно не вариант для прогулки в городе. Научись аккуратно заправлять штанины, а поможет тебе в этом наша модная инструкция с видеопримерами от тик-ток-блогеров. Посмотреть ее можно здесь.

Тоненькие ножки

Мы называем такой стайл — избушка на курьих ножках. Объемный, дутый пуховик и узкие брюки, плотно облегающие стройные ножки – это далеко не самое удачное сочетание. Туловище кажется непропорционально крупным, а конечности тонюсенькими — есть в этом что-то инопланетное...

Рваные джинсы

Теплая, мягкая зимняя куртка и рваные джинсы с огромными дырками, от которых на холоде краснеют коленки, согласись, даже звучит абсурдно. А выглядит еще хуже! Не забывай про сезонность вещей и уж точно никогда не пренебрегай своим здоровьем. Если хочешь почувствовать себя бунтаркой, поиграй с фактурами (тут тебе на помощью придут брюки из кожи) или выбери пуховик яркого, необычного цвета. Как насчет дерзкого красного? Или кокетливого розового? Ты можешь себе это позволить!

Голые щиколотки

Еще один «эррор» в вопросе сезонности. Когда ты носишь теплый толстый пуховик с укороченным брюками и при этом оставляешь щиколотки открытыми, складывается впечатление, будто у тебя раздвоение личности: одна часть тебя уже перешла на зимнее время, в то время как вторая до сих пор живет летом. Определись и реши уже эту проблему! Как вариант, ты можешь надеть носки или заменить обувь на высокую.

Узкая куртка + узкие брюки