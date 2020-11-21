Я сильная и умная, а ты глупая и слабая: психолог о том, почему нельзя слушать советы подруг

Больше других суют нос в чужую жизнь люди, которым очень хочется самоутвердиться за счет окружающих. Говоря вам, что и как делать, они думают отнюдь не о пользе, а о собственной значимости в глазах собеседника, рассказала психолог.

Никакие советы подружек не нужно слушать, если вы о них не просили. Есть такое понятие — спасатель. Есть такие люди, которые живут чужой ответственностью, любят отвечать за всех людей и получать за это значимость. Любят раздавать советы, совать нос не в свое дело. Их спрашивают, не спрашивают — они дают советы и обо всем судят. Эти люди, как правило, находятся в позиции „сверху“ — „Я сильный и умный, а ты глупая и слабая“. Задумайтесь, нужны ли такие люди в вашем окружении, 2

— отметила психолог.

Против таких подруг есть прекрасное оружие — поблагодарить за совет, но ограничить с ними общение и не позволять лезть в вашу жизнь. Если же вы все-таки решили следовать чьему-то совету, будьте готовы к тому, что для вас он может оказаться неэффективным, напомнила коуч. Однако, по ее словам, в ошибках, к которым приводят наши действия, нет ничего страшного.

Ошибки — это наши друзья, это наш опыт. И помните, что все советы есть у вас в голове, 2

— заметила Кривцова.

Не меньше подруг любят давать советы и наши родители. С ними спорить непросто, ведь хочется сохранить хорошие отношения. Однако следует помнить, что опыт наших мам и пап — не всегда положительный. И уж тем более не всегда подходит для того, чтобы его повторять. По мнению психолога, единственный советчик, которого надо слушать — это ваше сердце.

Не всегда их опыт был благополучным. Если, например, мама девушки раздает советы, как вести себя с мужчиной, как счастливо выйти замуж, а сама прожила несчастливую жизнь — стоит ли слушать такие советы? Но и грубить маме тоже не стоит. Лучше выслушать ее совет и поступить так, как подсказывает вам ваше сердце. У мамы свои ошибки, из которых она, возможно, и не сделала хороших выводов. А у вас будут свои, 2

— заключила психолог.