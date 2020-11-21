Объявлена женщина года

Хип-хоп-исполнительница получила такое звание благодаря своему треку WAP, который занял первое место в чарте Billboard Hot 100, а также за счет новой совместной коллекции с Reebok и политической активности. Артистка неоднократно критиковала действующего президента США Дональда Трампа, заявляя, что он разжигает ксенофобию в обществе.

В прошлом году издание Billboard объявило Тейлор Свифт женщиной десятилетия. Женщиной года стала Билли Айлиш, которой на момент получения премии было 17 лет. Она призналась, что чувствует себя странно из-за того, что получила подобную награду в столь раннем возрасте, и добавила, что другие женщины в индустрии помогали ей.