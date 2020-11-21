Невеста была на грани срыва, примерив доставленное ей платье, но всего один совет исправил ситуацию

Недавно в Facebook появился пост девушки, которая совсем скоро собирается выходить замуж. Бедняжке чудом удалось найти в Сети «платье её мечты», поэтому она тут же его заказала. Но то, что привёз курьер, было совсем не похоже на шикарный наряд с картинок. Цвет совсем не белый, многих элементов дизайна нет — в общем, полный провал. Тогда девушка решила писать в магазин, что за ерунду они ей прислали, пишет Life.ru.

Но, если обычно онлайн-магазины в таких случаях просто возвращают деньги за упущенное время и потраченные нервы, в этот раз продавец поставил будущую невесту на место. Причём абсолютно резонно. Девушка осознала свою глупую ошибку, только когда служба поддержки ей ответила: «Привет, вы надели платье наизнанку, пожалуйста, наденьте его правильно».

«Иногда не имеет совершенно никакого значения, сколько учебных заведений мы окончили... Нам всё равно не хватает здравого смысла на то, чтобы правильно одеться», - сказала невеста.