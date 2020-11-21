Блогер решила избавиться от филлера в губах, но превратилась в смешную карикатуру

Популярная 21-летняя тиктокерша Анна Пол из Брисбена, Австралия, заработала огромную любовь фанатов, просто рассказывая в видео о своей жизни. И в одном из таких роликов она заявила, что решила убрать филлер из губ. Дело в том, что делать уколы красоты она начала еще в подростковом возрасте и по неопытности наделала кучу ошибок, выбирая сомнительные клиники из-за их ценника.
Но теперь Анна решила все сделать по правилам. Для этого она отправилась к проверенным мастерам, и те вкололи девушке средство для рассасывания филлера. После этого губы опухли так, что заняли у блогерши пол-лица. Она снимала влог и смеялась над своим видом, как и подписчики, которые хоть и пытались сочувствовать кумиру, но все равно отпускали шуточки. Врач сказал, что отек скоро спадет, однако он продержался и на следующий день. Синяки же сходили еще дольше, пишет Life.ru.
Некоторое время девушка проходила со своими натуральными губами, и поклонники отмечали, что так Анне даже лучше. Однако она сама была не в восторге от своих узких губ. Поэтому девушка снова отправилась к врачам, и те уже вкололи немного филлера в правильные места, чтобы увеличить губы тиктокерши, но сделать их натуральнее, пишет News.com.