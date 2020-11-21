Блогер решила избавиться от филлера в губах, но превратилась в смешную карикатуру

Но теперь Анна решила все сделать по правилам. Для этого она отправилась к проверенным мастерам, и те вкололи девушке средство для рассасывания филлера. После этого губы опухли так, что заняли у блогерши пол-лица. Она снимала влог и смеялась над своим видом, как и подписчики, которые хоть и пытались сочувствовать кумиру, но все равно отпускали шуточки. Врач сказал, что отек скоро спадет, однако он продержался и на следующий день. Синяки же сходили еще дольше, пишет Life.ru.