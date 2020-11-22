Восемь хитростей, которые используют маркетологи, чтобы заставить тебя купить дух

Какие приемы используют маркетологи, чтобы ты ушла из магазина с новым флаконом духов, даже если зашла туда за чем-то другим или «просто посмотреть».
Необычный флакон
Когда к тебе в руки попадает необычный и яркий флакон, ставить его назад на полку уже не хочется. Даже если сам аромат не произвел яркого впечатления, мы можем купить невероятного дизайна флакон, чтобы он радовал сердце, душу и глаза. И чтобы можно было выставлять с ним фото в инстаграм, дразня окружающих. Ничего плохого в выдумке и стараниях дизайнеров нет, но подумай дважды: нужно ли тебе переплачивать за упаковку, или можно сэкономить, пишет Lady.mail.ru.
Лимитированное издание
Волшебная надпись «ограниченный выпуск» — один из самых мощных триггеров к покупке. Поставь на витрину шампунь, гель для душа или кусок мыла, напиши, что оно последнее и уникальное — и за ним тут же начнется охота. С духами механизм идентичный, тем более и цену можно поднять — это же единственный в своем роде экземпляр.
В голове проносится: «Если не сейчас, то, может быть, уже никогда». В нас сразу же просыпается инстинкт современного человека — FOMO (fear of missing out), страх упустить что-то важное в своей жизни. Для коллекционеров лимитированное издание — предмет особой гордости и обожания, но нужна ли лимитка и тебе тоже, особенно, если по составу она не отличается от оригинального аромата?
Скидки
Скидки провоцируют множество незапланированных покупок, в том числе и в парфюмерии. Когда скидка действует всего один день, то срабатывает старое доброе «купить, чтобы было», «про запас», «когда-нибудь точно пригодится» или «на подарок кому-нибудь».
Долгое ожидание новинки
Когда нам долго рассказывают, что скоро появится аромат, заманчиво описывают, как он будет хорош, то у нас как минимум возникает желание сунуть нос в этот аромат и познакомиться с ним.
Парные ароматы
Разделение на мужское и женское в парфюмерии весьма условно, особенно в нишевых ароматах. Тем не менее, когда появляется аромат в мужской и женской версии, то мужчины покупают мужской вариант, а женщины — женский. А если в магазин приходит пара, то сам процесс пробы ароматов становится своего рода романтическим вечером для двоих.
Реклама с красивыми лицами
Красивые лица моделей в рекламе духов — это своего рода обещание преобразовать внешность покупателя. Словно пшик волшебного аромата превратит любую женщину в Кэти Перри или Рианну, уберет пару сантиметров в талии и удлинит ноги.
Сексуальное оружие
Тема соблазнения с помощью аромата — самая распространенная в рекламе и самая работающая. Что поделаешь, но секс и еда — главные двигатели торговли. Мы знаем, что феромонов в парфюмерии не существует, но все равно ведемся на яркие картинки.
Возможность создать свой аромат
Некоторые бренды предлагают смешивать несколько ароматов между собой, чтобы создать собственный идеальный парфюм. Это очень увлекательный процесс, поэтому вместо запланированного одного флакона мы покупаем как минимум два или три, чтобы дома повторить эксперимент самостоятельно