Восемь хитростей, которые используют маркетологи, чтобы заставить тебя купить дух

Необычный флакон

Когда к тебе в руки попадает необычный и яркий флакон, ставить его назад на полку уже не хочется. Даже если сам аромат не произвел яркого впечатления, мы можем купить невероятного дизайна флакон, чтобы он радовал сердце, душу и глаза. И чтобы можно было выставлять с ним фото в инстаграм, дразня окружающих. Ничего плохого в выдумке и стараниях дизайнеров нет, но подумай дважды: нужно ли тебе переплачивать за упаковку, или можно сэкономить, пишет Lady.mail.ru.

Лимитированное издание

Волшебная надпись «ограниченный выпуск» — один из самых мощных триггеров к покупке. Поставь на витрину шампунь, гель для душа или кусок мыла, напиши, что оно последнее и уникальное — и за ним тут же начнется охота. С духами механизм идентичный, тем более и цену можно поднять — это же единственный в своем роде экземпляр.

В голове проносится: «Если не сейчас, то, может быть, уже никогда». В нас сразу же просыпается инстинкт современного человека — FOMO (fear of missing out), страх упустить что-то важное в своей жизни. Для коллекционеров лимитированное издание — предмет особой гордости и обожания, но нужна ли лимитка и тебе тоже, особенно, если по составу она не отличается от оригинального аромата?

Скидки

Скидки провоцируют множество незапланированных покупок, в том числе и в парфюмерии. Когда скидка действует всего один день, то срабатывает старое доброе «купить, чтобы было», «про запас», «когда-нибудь точно пригодится» или «на подарок кому-нибудь».

Долгое ожидание новинки

Когда нам долго рассказывают, что скоро появится аромат, заманчиво описывают, как он будет хорош, то у нас как минимум возникает желание сунуть нос в этот аромат и познакомиться с ним.

Парные ароматы

Разделение на мужское и женское в парфюмерии весьма условно, особенно в нишевых ароматах. Тем не менее, когда появляется аромат в мужской и женской версии, то мужчины покупают мужской вариант, а женщины — женский. А если в магазин приходит пара, то сам процесс пробы ароматов становится своего рода романтическим вечером для двоих.

Реклама с красивыми лицами

Красивые лица моделей в рекламе духов — это своего рода обещание преобразовать внешность покупателя. Словно пшик волшебного аромата превратит любую женщину в Кэти Перри или Рианну, уберет пару сантиметров в талии и удлинит ноги.

Сексуальное оружие

Тема соблазнения с помощью аромата — самая распространенная в рекламе и самая работающая. Что поделаешь, но секс и еда — главные двигатели торговли. Мы знаем, что феромонов в парфюмерии не существует, но все равно ведемся на яркие картинки.

Возможность создать свой аромат