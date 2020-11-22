Блогер из джунглей: как похудеть на 18 килограммов, излечиться от болезней и стать популярной

Австралийка Фрили Лиэнн Ретклифф, также известная под ником Фрили, Банановая Девочка, родилась в городе Брисбене. В юности она страдала от булимии и анорексии, а еще имела проблемы с наркотиками. К 21 году Лиэнн была на грани суицида. К счастью, ее жизнь изменилась благодаря преподавателю по йоге: жизнерадостная и счастливая, та смогла вдохновить девушку на работу над собой, пишет Rus.tvnet.lv.

«Она знает, что в тот день спасла мою жизнь», 1

- пишет Лиэнн в одном из своих постов. Так начался путь ее «исцеления».

Со временем у девушки получилось побороть свои болезни, отказаться от наркотиков и алкоголя и перейти на растительную пищу. За жизнь она успела сменить много мест работы: от Макдональдса до стриптиз-клуба. Однако, нигде она не чувствовала себя счастливой - ритм города угнетал Лиэнн, и она решилась на радикальные перемены. В 2018 году девушка вместе с молодым человеком переселилась в Южную Америку.

Они поселились в небольшом деревянном доме прямо посреди джунглей Эквадора. 1

Тогда же она завела аккаунты в Instagram и YouTube, чтобы делиться своим необычным опытом с миром.

Сейчас за Банановой Девочкой в Instagram следят уже почти 300 тыс. человек со всего мира. Фрили и ее молодой человек Робин ведут образ жизни отшельников - практически не носят одежду, а производство отходов, засоряющих окружающую среду, стараются сократить до минимума. За время жизни в джунглях девушка-блогер перешла на питание из фруктов и овощей, которые, кстати, выращивает самостоятельно. Благодаря такой необычной диете девушка смогла похудеть на 18 кг.

Не так давно Ретклифф также завела аккаунт в TikTok, в котором делится своим ежедневным рационом.

Главное правило: есть овощи и фрукты, подвергнутые термической обработке только после 16:00. 1

В день Банановая Девочка съедает манго, половину арбуза, до 15 бананов, из которых делает мороженое, папайю, турецкие фиги и овощной салат.

В итоге, за день эко-блогер потребляет около 2500 ккал. В социальных сетях Фрили пишет, что подобной диеты придерживается уже 14 лет и чувствует себя прекрасно, что также подтверждается медицинскими анализами. Более подробно свой ежедневный рацион Лиэнн описала в своих книгах, в которых также поделилась рецептами любимых блюд.